/इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई के बीच मिलेगी राहत, 22 जून को होगा फैसला

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को केवल 18 प्रतिशत DA मिल रहा है. ऐसे में दोनों के बीच करीब 42 प्रतिशत का बड़ा अंतर बना हुआ है. इसे लेकर कर्मचारी लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं. इस बीच, 18 मई को राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है. माना जा रहा है कि यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन फ्रेमवर्क और DA में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें करेगा.