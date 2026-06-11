/इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई के बीच मिलेगी राहत, 22 जून को होगा फैसला

DA Hike West Bengal : पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर आ सकती है. राज्य सरकार आगामी बजट में महंगाई भत्ते और उसके बकाया भुगतान को लेकर अहम घोषणा कर सकती है. कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 22 जून को पेश होने वाले राज्य बजट में इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक फैसला सामने आ सकता है.
राज्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के अनुसार, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि DA बकाया भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा. इसी वर्ष फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और राज्य सरकार को वर्ष 2008 से 2019 के बीच का बकाया भुगतान करना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि 2016 से 2019 के बीच के DA एरियर और पिछले वेतन आयोग से जुड़े मामलों का निपटारा करते हुए लगभग तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान किया जा चुका है. इससे शेष कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनके बकाया का समाधान होगा.
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को केवल 18 प्रतिशत DA मिल रहा है. ऐसे में दोनों के बीच करीब 42 प्रतिशत का बड़ा अंतर बना हुआ है. इसे लेकर कर्मचारी लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं. इस बीच, 18 मई को राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है. माना जा रहा है कि यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन फ्रेमवर्क और DA में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें करेगा.