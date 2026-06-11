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इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई के बीच मिलेगी राहत, 22 जून को होगा फैसला

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि DA बकाया भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा. इसी वर्ष फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और राज्य सरकार को वर्ष 2008 से 2019 के बीच का बकाया भुगतान करना चाहिए.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:43 PM IST
इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई के बीच मिलेगी राहत, 22 जून को होगा फैसला
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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