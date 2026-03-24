EPFO Latest Update: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ऐसे लाखों सब्‍सक्राइबर्स को राहत देने जा रहा है ज‍िनके इनऑपरेट‍िव अकाउंट में अनक्‍लेम्‍ड पैसा पड़ा है. इसके ल‍िए ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से ऑटो सेटलमेंट स‍िस्‍टम लाने की तैयारी की जा रही है. इससे आपका पैसा ब‍िना क‍िसी तरह का क्लेम फाइल क‍िये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. एक अधिकारी ने बताया क‍ि इस कदम से एक चौथाई आधार-वेरिफाइड इनऑपरेटिव अकाउंट जल्द साफ हो सकते हैं.

ईपीएफओ की तरफ से नया स‍िस्‍टम ऐसे लोगों के ल‍िए तैयार क‍िया जा रहा है, ज‍िनके अकाउंट में लंबे समय से क‍िसी तरह का ट्रांजेक्‍शन नहीं हुआ है. शुरुआत में इस सुव‍िधा के तहत 8.1 लाख आधार-वेरिफाइड इनऑपरेटिव अकाउंट को कवर क‍िया जाएगा. इन अकाउंट में 5200 करोड़ रुपये की राश‍ि पड़ी है. इस सुव‍िधा को शुरू क‍िये जाने का एकमात्र मकसद लंबे समय से खातों में पड़े पैसों को ब‍िना क्‍लेम क‍िये ही संबंध‍ित खाताधारकों के अकाउंट में भेजना है.

पीएफ अकाउंट में क‍ितना पैसा

इस योजना के तहत पहले ज‍िन 8.1 लाख खातों को कवर क‍िया जाना है उनमें से करीब 14,000 अकाउंट ऐसे हैं, ज‍िनमें 5 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा का अनक्लेम्ड बैलेंस है. 38,000 अकाउंट में एक से 5 लाख रुपये की राश‍ि है. इसके अलावा 41,000 अकाउंट में 50,000 से एक लाख रुपये तक पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

छोटी राश‍ि से होगी योजना की शुरुआत

सीबीटी (CBT) की आखिरी बैठक में 1,000 रुपये या इससे कम बैलेंस वाले अकाउंट के ल‍िये ऑटो-सेटलमेंट को मंजूरी मिल गई है. पैसा ब‍िना क‍िसी कागजी कार्रवाई के सीधे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. पहले चरण में यह योजना छोटे खातों पर ही लागू की जाएगी. आगे इस प्‍लान को धीरे-धीरे ज्‍यादा राश‍ि वाले खातों पर लागू क‍िया जाएगा.

ईपीएफओ का आगे का प्‍लान

ईपीएफओ के इस पायलट प्रोजेक्ट से म‍िलने वाले अनुभव के आधार पर बाकी अकाउंट के लि‍ए अलग स्‍ट्रैटजी बनाई जाएगी. योजना के तहत अक्टूबर 2017 के बाद ज्‍वाइन करने वाले मेंबर्स को प्राथमिकता दी जाएगी. एक अध‍िकारी की तरफ से बताया गया क‍ि यह प्रोसेस पूरी तरह आसान और ऑटोमेट‍िड मोड में काम करेगा.

इनऑपरेटिव अकाउंट क्या है?

ईपीएफओ (EPFO) में इनऑपरेटिव अकाउंट उस खाते को कहा जाता है ज‍िसमें तीन साल से क‍िसी तरह का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन नहीं हुआ है और ब्‍याज का पैसा अकाउंट में क्रेड‍िट होना बंद हो गया. ऐसे अकाउंट ज्यादातर 55 साल की उम्र के बाद रिटायर होने वाले मेंबर्स के होते हैं. लेकिन 55 साल से कम उम्र वालों के अकाउंट में 58 साल तक ब्याज आता रहता है.

कितना पैसा अनक्लेम्ड पड़ा है?

ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 तक कुल 31.8 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट हैं. इनमें से ज‍िन खाताधारकों का ई-केवाईसी पूरा है, उन्‍हें योजना का फायदा पहले म‍िलेगा. इन खातों में कुल 10,181 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड थे. इनमें से-

> करीब 7 लाख अकाउंट 20 साल से ज्‍यादा पुराने हैं.

> 1.8 लाख अकाउंट 10-20 साल पुराने हैं.

> 13 लाख अकाउंट 5-10 साल पुराने हैं.

EPFO की तरफ से उठाया गया यह कदम सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी सुविधा है. अगर आपका पुराना पीएफ अकाउंट इनएक्‍ट‍िव है और आधार से ल‍िंक है तो जल्द आपके अकाउंट में भी पैसा आ सकता है. ईपीएफओ की तरफ से मेंबर्स को सलाह दी गई है क‍ि अपना UAN चेक करें और बैंक डिटेल्स अपडेट रखें. इस योजना के तहत न केवल आपके अकाउंट में पैसा वापस आएगा बल्कि लंबे समय से पड़े फंड को भी एक्‍ट‍िव क‍िया जाएगा.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: ईपीएफओ का नया ऑटो-सेटलमेंट फीचर क्या है?

जवाब: ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से इनऑपरेटिव अकाउंट में पड़े पैसे को बिना किसी क्लेम के सीधे मेंबर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा है. यह पूरी तरह ऑटोमैटिक होगा. पहले चरण में 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस वाले खातों पर शुरू होगा.

सवाल: मेरा पीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव है या नहीं, कैसे पता करें?

जवाब: अपने UAN नंबर से EPFO पोर्टल या UMANG ऐप पर लॉगिन करें. 'Passbook' या 'Account Balance' चेक करें. यद‍ि तीन साल से क‍िसी तरह का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन नहीं है और ब्याज आना बंद हो गया है तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव माना जाएगा.

सवाल: ईपीएफओ के पास कुल क‍ितना पैसा अनक्लेम्ड पड़ा है?

जवाब: फरवरी 2026 तक 31.8 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट में कुल 10,181 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड हैं. इनमें 7 लाख खाते 20 साल से पुराने, 1.8 लाख 10-20 साल पुराने और 13 लाख 5-10 साल पुराने हैं.