युद्ध ने महंगा किया तेल पर सोना-चांदी महा सस्ता, ₹40000 तक गिर चुका है गोल्ड, चांदी ₹1.93 लाख हो गई सस्ती

Gold, Silver Rate Today: जब से ईरान-अमेरिका, इजरायल के बीच जंग की शुरुआत हुई है, सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आ चुकी है. युद्ध और तनाव के बीच आमतौर पर महंगा होने वाला सोना इस बार मिडिल ईस्ट जंग में लागातार सस्ते हो रहे हैं. अगर ऑल टाइम हाई वैल्यू से आज के सोने-चांदी की कीमत की तुलना करें तो सोना करीब 40000 रुपये और चांदी 193000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. गोल्ड-सिल्वर में गिरावट का दौर सोमवार को भी जारी रहा. MCX पर, घरेलू मार्केट में सोना सस्ता हो हुआ है.

मार्च में 15 फीसदी तक सस्ता हो चुका है सोना

अगर सिर्फ मार्च 2026 की बात करें तो जब से ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, सोना 15 फीसदी तक सस्ता हो चुका है. ये गिरावट साल 2008 के बाद की एक महीने में सोने की सबसे बड़ी गिरावट है. वहीं जनवरी 2026 में जो सोना 1.83 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बिक रहा था, वो आज गिरकर 1.42 लाख पर पहुंच गया है. इसी तरह से चांदी जो 4.20 लाख रुपये किलोग्राम पर पहुंच गई थी, वो आज 2.28 लाख रुपये बिक रही है.

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MCX पर आज सोने-चांदी का भाव

3O मार्च को MCX पर सोने -चांदी दोनों फिर से गिर गए. सोमवार को एमसीएक्स पर शुरुआती ट्रेड के दौरान सोना 0.68 फीसदी या 1000 रुपये फिसलकर 1,46,255 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मई डिलीवरी वाली चांदी 0.5 फीसदी या 1059 रुपये गिरकर 2,26,895 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. स्पॉट गोल्ड 0.6 फीसदी क्रैश होकर 4,466.99 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. बीते हफ्ते भी सोने की कीमत में 2 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली है.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक सोमवार को सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं....

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,42,940 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,30,940 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,07,210 रुपये प्रति 10 ग्राम.

14 कैरेट वाले सोने की कीमत 83,620 रुपये प्रति 10 ग्राम.

क्यों लगातार गिर रहा है सोना

सोने की कीमत में बीते एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है. युद्ध की वजह से बने मौहाल में सोना खुद को संभाल नहीं पा रहा है.युद्ध की वजह से डॉलर की मजबूती सोने को कमजोर कर रही है. जिस तरह से केंद्रीय बैंकों ने सोना बेचना शुरू किया है, वो और चिंता बढ़ा रही है. पहले रूस और तुर्किए ने भी अपने भंडार से सोना बेचा है. केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की बिक्री और महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभालवा के बीच सोना लगातार गिर रहा है.