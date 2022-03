ये है 50 साल के Sunder Pichai की चुस्ती का राज! रोज जमीन पर लेटकर करते हैं ऐसा, आप भी करें Try

नई दिल्‍ली: आजकल के भाग-दौर वाले जीवन में सुकून की तलाश सबको होती है. तनावमुक्‍त रहने के लिए लोग अलग-अलग तरीका अपनाते हैं. कोई मेडिटेशन करता है तो कोई योग का सहारा लेता है, किसी को संगीत में सुकून मिलता है तो कोई पावर नैप लेता है. लेकिन आज आपको बताते हैं गूगल सीईओ सुंदर पिचई (Google CEO Sundar Pichai) जैसा दिग्गज व्यक्तित्व खू को तनवमुक्त कैसे रखता है.

सुंदर पिचाई ऐसे रहते हैं चिल

सुंदर खुद को रिलैक्‍स करने के लिए एनएसडीआर (Non Sleep Deep Rest – NSDR) का सहारा लेते हैं. इस खास तकनीक में इंसान बिना सोए गहरे आराम के जरिये शरीर को दोबारा काम करने लायक बना लेता है. सुंदर पिचई ने मीडिया को डीए एक इंटरव्यू में बताया कि वॉल स्‍ट्रीट जनरल को दिए इंटरव्‍यू में बताया कि एनएसडीआर (NSDR) बहुत फायदेमंद है. उन्हें इसकी जानकारी एक पॉडकास्‍ट से मिली थी. पिचई ने बताया कि जब उन्‍हें ध्यान लगाने में परेशानी होती है तो वे एनएसडीआर से संबंधित वीडियो सर्च करते हैं और फिर उसे फॉलो करते हैं. वे 10, 20, 30 मिनट के वीडियो के जरिए NSDR करने की कोशिश करते हैं.

क्या होता है NSDR? (What Is NSDR)

अब जानते हैं कि सूंड पिचाई जैसे इंसान को सुकून देने वाला ये NSDR है क्या? दरअसल, NSDR को स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस के प्रो. एंड्रयू ह्यूबरमैन ने इस दुनिया में लाने का दावा किया है. NSDR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपन आँखें बंद कर जमीन पर लेट जाता है. फिर किसी एक चीज को याद कर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है. मेडिटेशन की अपेक्षा एनएसडीआर करना ज्यादा आसान है. इस खास प्रक्रिया में जैसे-जैसे दिमाग आराम की अवस्था में जाने लगता है वैसे-वैसे धड़कन की गति धीमी होती चली जाती है. इसमें मनुष्‍य का दिमाग बीटा तरंगों से अल्फा तरंगों की ओर मुड़ जाता है. बीटा तरंगे सक्रिय दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि शांत अवस्था में अल्फा तरंगें अधिक सक्रिय होती हैं.

एनएसडीआर का जबरदस्त फायदा

- एनएसडीआर लोगों को कम समय में आराम करने में मदद करता है.

- इससे अधिक आसानी से सोने, तनाव और चिंता को कम करने, दर्द को कम करने में मदद मिलती है

- साथ ही यह सीखने की क्षमता में तेजी लाने में भी सहायक है.

- यह आमतौर पर दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है- योग निद्रा और सम्मोहन.

जानिए कैसे करें एनसीडीआर (How To Do NSDR)

- इस खास क्रिया को आप भी कर सकते हैं. इस क्रिया को करने के लिए आप पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं और आंखें बंद कर लें.

- अब किसी एक चीज को याद करें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें.

- आप अपनी सांसों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

- इसमें आप अपने भीतर आती-जाती सांसों को महसूस करें. आप अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस कर सकते हैं.

- इस दौरान लंबी गहरी सांस लेते रहें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें.

- योगनिंद्रा (Yoga Nindra) भारत की देन है. ऋगवेद (Rigveda) में भी इसका जिक्र आता है.

- भारत में प्राचीन काल से इसका अभ्‍यास किया जाता रहा है.

