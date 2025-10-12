गूगल क्लाउड CEO थॉमस कुरियन ने किया बड़ा खुलासा! ‘AI से नहीं जाएगी नौकरी’

Google Cloud CEO Thomas Kurian : गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारे काम करने के तरीके को बदल सकता है. ये आपकी नौकरी छीनने नहीं आ रहा है. उनका मानना है कि AI एक पावरफुल ब्रिज के रूप में काम करेगा. थॉमस कुरियन ने कहा कि AI का मकसद प्रोफेशनल्स को उनके वर्क में सहायता देना और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, न कि उन्हें नौकरी से हटाना है.

कुरियन के विचार ऐसे समय में सामने आए हैं जब दुनिया में इस बात पर बहस जारी है कि क्या AI वर्कफोर्स के लिए विनाशकारी साबित होगा या प्रोडक्शन के एक नए युग की शुरुआत करेगा. कुरियन का रुख बेहद संतुलित है. उन्होंने कहा है कि AI कोई खतरा नहीं है, ये एक टीममेट है.

बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी

कुरियन और गूगल के CEO सुंदर पिचाई AI को एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला टूल मानते हैं. कुरियन का AI पर दृष्टिकोण गूगल के CEO सुंदर पिचाई के विचारों के साथ मेल खाता है. पिचाई ने इस साल की शुरुआत में Lex Fridman पॉडकास्ट पर कहा कि AI ने वास्तव में कंपनी में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है. सुंदर पिचाई ने कहा था कि AI ने गूगल के इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी में 10 प्रतिशत की ग्रोथ की है, जिससे वे क्रिएटिव और जरूरी कामों पर ध्यान दे पा रहे हैं.

कौन हैं थॉमस कुरियन?

गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन ने पहली नौकरी मैकिन्से एंड कंपनी में की. मैकिन्से एंड कंपनी के साथ 6 साल तक जुड़े रहे. यहां उन्होंने CEO के साथ काम करने वाली कंसल्टिंग टीम को लीड किया. इसके बाद साल 1996 में थॉमस कुरियन ओरेकल चले गए. उन्होंनेओरेकल में अगले 22 साल तक काम किया इसके बाद साल 2018 में कंपनी के को-फाउंडर लैरी एलिसन के साथ मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया और उसी साल गूगल से जुड़ गए.