Gemini 3 Launch: अमेर‍िकी शेयर बाजार में उथल-पुथल के बाद दुन‍ियाभर के अरबपत‍ियां की ल‍िस्‍ट में बड़ा फेरबदल हुआ है. गूगल (Google) के को-फाउंडर लैरी पेज (Larry Page) ने नया AI मॉडल जेमिनी 3 (Gemini 3) लॉन्च होते ही ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) पर दूसरा नंबर हास‍िल कर ल‍िया है. इसकी लॉन्‍च‍िंग के बाद अल्फाबेट के शेयर 3 फीसदी ऊपर चढ़ गए, इससे पेज की प्रॉपर्टी में करीब 7.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. अब उनकी संपत्‍ति 257 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गई है. यह बदलाव इस महीने की सबसे बड़ा अपडेट है, इससे एक बार फ‍िर से साब‍ित हो गया है क‍ि AI के जर‍िये अमीरों की दुन‍िया में कई बड़े बदलाव देखने को म‍िल सकते हैं.

सर्जेई ब्रिन की भी क‍िस्‍मत चमकी

जेमिनी 3 (Gemini 3) लॉन्‍च होने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. गूगल (Google) की तरफ से बताया गया क‍ि ये मॉडल यूजर्स को मुश्‍क‍िल से मुश्‍कि‍ल सवालों के जवाब आसानी से देगा, वो भी ब‍िना प्रॉम्‍पट‍िंग के. अल्फाबेट के शेयरों में आई तेजी से पेज को सीधा फायदा म‍िला है, क्योंकि उनके पास कंपनी के 6 फीसदी शेयर हैं. इस तेजी से केवल पेज ही नहीं, उनके पार्टनर सर्जेई ब्रिन की भी किस्मत चमकी है. उनकी प्रॉपर्टी भी 6.9 अरब डॉलर बढ़कर 240 अरब डॉलर पर पहुंच गई. दोनों की ही स्टैनफोर्ड से दोस्‍ती है, ज‍िन्‍होंने 1998 में एक गैराज से गूगल की शुरुआत की थी. आज गूगल दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपन‍ियों में से एक है और यह AI के दम पर मजबूत हो रही है.

एनालिस्ट्स क्‍यों कर रहे Gemini 3 की तारीफ?

AI सेक्टर बिलियनेयर्स की रैंकिंग में तूफान ला रहा है. ओरेकल के लैरी एलिसन कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर शख्‍स बन गए थे. लेकिन मार्केट करेक्शन के बाद वह 34 अरब डॉलर की संपत्‍त‍ि गंवा बैठे. जेमिनी 3 (Gemini 3) को एनालिस्ट्स 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट' बता रहे हैं. आइए देखते हैं अरबपत‍ियों की अपडेटेड पूरी ल‍िस्‍ट-

> एलन मस्क: 422 अरब डॉलर (टेस्ला और स्पेसएक्स का जादू)

> लैरी पेज: 257 अरब डॉलर (गूगल का AI किंग)

> लैरी एलिसन: 253 अरब डॉलर (ओरेकल का दिग्गज)

> जेफ बेजोस: 243 अरब डॉलर (अमेजन की गिरावट से नुकसान हुआ)

> सर्जेई ब्रिन: 240 अरब डॉलर

> मार्क जुकरबर्ग: 210 अरब डॉलर

> बर्नार्ड अर्नाल्ट: 195 अरब डॉलर

> स्टीव बाल्मर: 164 अरब डॉलर

> जेन्सन ह्वांग: 155 अरब डॉलर (एनवीडिया का AI चिप्स किंग)

> वॉरेन बफेट: 151 अरब डॉलर

क्‍या आगे कायम रहेगा AI का जादू?

जेमिनी 3 (Gemini 3) के असर से यह साफ है क‍ि बड़ा AI लॉन्‍च ग्‍लोबल वेल्‍थ को हिला सकते हैं. गूगल (Google) इसे कंज्यूमर और बिजनेस प्रोडक्ट्स में यूज करेगा, जिससे आने वाले महीनों में और शेयर मूवमेंट्स हो सकते हैं. पेज जैसे विजनरी की तरफ से यह साब‍ित कर द‍िया गया है क‍ि इनोवेशन से कंपनी के अलावा आपकी पर्सनल वेल्थ भी नए र‍िकॉर्ड बना सकती है.