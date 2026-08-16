/गोरगांव फिल्म सिटी में FDA का बड़ा एक्शन, कैंटीन का लाइसेंस निलंबित, AICWA ने महाराष्ट्रभर में जांच की मांग की

Maharashtra FDA Action : फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने सख्त रुख अपनाया है. IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में FDA ने गोरगांव स्थित फिल्म सिटी की एक कैंटीन पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई कैंटीन में कथित तौर पर अनहाईजीनिक कंडीशन पाए जाने के बाद की गई है.
ये जानकारी ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई है. AICWA ने इससे पहले मुंबई के फिल्म सेट, स्टूडियो और शूटिंग लोकेशनों पर खाद्य पदार्थों और पानी की गुणवत्ता को लेकर औचक जांच की मांग की थी. AICWA ने महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन की मांग पर FDA की टीम ने गोरगांव फिल्म सिटी की कैंटीन का निरीक्षण किया, जहां अनहाईजीनिक कंडीशन सामने आईं. इसके बाद संबंधित कैंटीन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया.
We are grateful to the Maharashtra FDA team, under the leadership of Hon’ble Commissioner Shri Tukaram Mundhe, IAS, for taking prompt action on the demand raised by the All Indian Cine Workers Association (AICWA).
Following AICWA’s demand, the Maharashtra FDA team conducted an… pic.twitter.com/1wF1jOvcin
— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) August 15, 2026
एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार और FDA से मांग की है कि केवल एक कैंटीन तक कार्रवाई सीमित न रखी जाए, बल्कि फिल्म सिटी, सभी स्टूडियो, इनडोर और आउटडोर शूटिंग लोकेशनों और अन्य फिल्म निर्माण स्थलों पर राज्यभर में नियमित और अचानक निरीक्षण किए जाएं.
AICWA ने कहा कि फिल्म उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच बासी भोजन, गंदी रसोई और असुरक्षित खाद्य प्रथाओं को लेकर शिकायतें गंभीर चिंता का विषय हैं. संगठन का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को शूटिंग के दौरान अपने स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना चाहिए.
एसोसिएशन ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है. इसमें कानूनी प्रावधानों के तहत लाइसेंस निलंबित या रद्द करना, जहां कानूनन संभव हो वहां संबंधित प्रोडक्शन हाउस को प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट करना तथा आपराधिक मामला बनता हो तो जिम्मेदार प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, चैनल, कैटरर और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करना शामिल है. AICWA ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म वर्कर्स की जान और स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जानी चाहिए.
यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में महाराष्ट्र FDA की ओर से खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों, वेयरहाउस, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक कैंटीन समेत विभिन्न जगहों पर जांच और कार्रवाई की जा रही है. अब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों की मांग है कि इन निरीक्षणों का दायरा पूरे महाराष्ट्र के शूटिंग और प्रोडक्शन स्थलों तक बढ़ाया जाए.