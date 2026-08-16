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गोरगांव फिल्म सिटी में FDA का बड़ा एक्शन, कैंटीन का लाइसेंस निलंबित, AICWA ने महाराष्ट्रभर में जांच की मांग की

महाराष्ट्र FDA ने IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में गोरगांव फिल्म सिटी की एक कैंटीन का लाइसेंस अनहाईजीनिक कंडीशन के चलते निलंबित कर दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 16, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:51 PM IST
गोरगांव फिल्म सिटी में FDA का बड़ा एक्शन, कैंटीन का लाइसेंस निलंबित, AICWA ने महाराष्ट्रभर में जांच की मांग की
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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