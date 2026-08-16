/गोरगांव फिल्म सिटी में FDA का बड़ा एक्शन, कैंटीन का लाइसेंस निलंबित, AICWA ने महाराष्ट्रभर में जांच की मांग की

ये जानकारी ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई है. AICWA ने इससे पहले मुंबई के फिल्म सेट, स्टूडियो और शूटिंग लोकेशनों पर खाद्य पदार्थों और पानी की गुणवत्ता को लेकर औचक जांच की मांग की थी. AICWA ने महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन की मांग पर FDA की टीम ने गोरगांव फिल्म सिटी की कैंटीन का निरीक्षण किया, जहां अनहाईजीनिक कंडीशन सामने आईं. इसके बाद संबंधित कैंटीन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया.