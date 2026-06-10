कैंसर मरीजों को झटका; दवाएं होंगी महंगी, केंद्र ने कीमत बढ़ाने को दी मंजूरी

Cancer Drug Shortage : देश में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दो अहम कीमोथेरेपी दवाएं सिस्प्लैटिन (Cisplatin) और कार्बोप्लैटिन (Carboplatin) अब महंगी हो जाएंगी. केंद्र सरकार ने इन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूरे देश में इन दवाओं की भारी कमी देखी जा रही है और कई बड़े कैंसर अस्पतालों में मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है.
सरकार का ये कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दवाओं की कमी अब गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है. पिछले कई महीनों से दवा कंपनियां नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) से इन दवाओं की कीमतों में 75 से 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं. उनका कहना था कि मौजूदा कीमतों पर उत्पादन करना घाटे का सौदा बन गया है.
सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन भारत की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल हैं. यानी सरकार इन्हें पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए बेहद जरूरी मानती है. फेफड़ों के कैंसर, सिर और गर्दन के कैंसर, ओवरी और सर्वाइकल कैंसर के साथ-साथ टेस्टिकुलर कैंसर के इलाज में इन दवाओं का व्यापक इस्तेमाल होता है.
ऑन्कोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, इन प्लैटिनम-आधारित दवाओं का कोई प्रभावी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है. यही वजह है कि इनकी कमी से मरीजों के इलाज का पूरा शेड्यूल प्रभावित हो रहा है. दिल्ली के एम्स और मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे प्रमुख कैंसर संस्थानों में भी इस कमी का असर देखने को मिला है.
मेडिसिन इंडस्ट्री के मुताबिक, इन दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे प्लैटिनम की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में करीब 225 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सिर्फ पिछले छह महीनों में ही इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है. इस बढ़ोतरी के पीछे दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन संकट और वेस्ट एशिया में जारी संघर्षों को प्रमुख कारण बताया जा रहा है. इन परिस्थितियों के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. भारत को कच्चा प्लैटिनम सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में शामिल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी निर्यात संबंधी बाधाएं सामने आई हैं.
दूसरी ओर, सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन जैसी दवाएं सरकार के मूल्य नियंत्रण दायरे में आती हैं. पिछले लगभग दस वर्षों में इनकी अधिकतम कीमतों में केवल करीब 22 प्रतिशत की ग्रोथ की अनुमति मिली, जबकि कच्चे माल की लागत कई गुना बढ़ चुकी थी. ऐसे में कई घरेलू दवा कंपनियों ने प्रोडक्शन घटा दिया या पूरी तरह बंद कर दिया.