कैंसर मरीजों को झटका; दवाएं होंगी महंगी, केंद्र ने कीमत बढ़ाने को दी मंजूरी

मेडिसिन इंडस्ट्री के मुताबिक, इन दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे प्लैटिनम की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में करीब 225 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सिर्फ पिछले छह महीनों में ही इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है. इस बढ़ोतरी के पीछे दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन संकट और वेस्ट एशिया में जारी संघर्षों को प्रमुख कारण बताया जा रहा है. इन परिस्थितियों के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. भारत को कच्चा प्लैटिनम सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में शामिल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी निर्यात संबंधी बाधाएं सामने आई हैं.