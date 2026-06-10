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कैंसर मरीजों को झटका; दवाएं होंगी महंगी, केंद्र ने कीमत बढ़ाने को दी मंजूरी

सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन भारत की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल हैं. यानी सरकार इन्हें पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए बेहद जरूरी मानती है. फेफड़ों के कैंसर, सिर और गर्दन के कैंसर, ओवरी और सर्वाइकल कैंसर के साथ-साथ टेस्टिकुलर कैंसर के इलाज में इन दवाओं का व्यापक इस्तेमाल होता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 10, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:18 PM IST
कैंसर मरीजों को झटका; दवाएं होंगी महंगी, केंद्र ने कीमत बढ़ाने को दी मंजूरी

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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