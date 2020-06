शुरू हो गया वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण, इन देशों से वापस लाए जाएंगे भारतीय

नई दिल्लीः सरकार ने वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू कर दिया है. इसके तहत खाड़ी देशों के अलावा यूरोप व अमेरिका-कनाडा में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा. नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है.

30 जून तक चलेगा तीसरा चरण

पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण फिलहाल शुरू हो चुका है और ये तीस जून 2020 तक चलेगा. इस दौरान खाड़ी देशों में कुल 58 फ्लाइट्स जाएंगी, जो भारतीयों को लेकर के आएंगी. वहीं यूरोप के लिए 80 फ्लाइट्स और अमेरिका-कनाडा में 10 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी. इस हिसाब से तीसरे चरण में कुल 165 फ्लाइट्स से भारतीयों को खाड़ी देशों से वापस लाया जाएगा. वहीं यूरोप, अमेरिका-कनाडा से 80-80 फ्लाइट्स आ चुकी होंगी.

यूरोप, लंदन के लिए रोजाना 2 फ्लाइट्स

यूरोप और लंदन रोजाना दो फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा. इसके अलावा यूएस-कनाडा के लिए 10 अतिरिक्त फ्लाइट्स का संचालन होगा. इसके अलावा 70 फ्लाइट्स के लिए सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी हैं.

