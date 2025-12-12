Advertisement
क्या विदेशी कंपनी के हाथों बिकने जा रहा है यह सरकारी बैंक? होगी ₹63000 करोड़ की कमाई, खरीदारी की रेस में कोटक महिंद्रा भी

Fairfax financial IDBI offer:  बैंकों के मर्जर के साथ ही सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है. लंबे वक्त से IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया चल रही है. अब ये अंतिम दौर में पहुंच चुका है. अगर सब ठीक रहा है तो जल्द ही IDBI Bank निजी हाथों में पहुंच जाएगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 12, 2025, 02:05 PM IST
IDBI Bank: बैंकों के मर्जर के साथ ही सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है. लंबे वक्त से IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया चल रही है. अब ये अंतिम दौर में पहुंच चुका है. अगर सब ठीक रहा है तो जल्द ही IDBI Bank निजी हाथों में पहुंच जाएगी. दरअसल आईडीबीआई में सरकार और LIC अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. खरीदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर कनाडा  की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल सबसे आगे हैं. कोटक महिंद्रा ने भी इस बैंक को खरीदने के लिए बोली लगाई है, लेकिन फिलहाल रेस में आगे फेयरफैक्स फाइनेंशियल दौड़ रही है. ईकोनॉंमिक्स टाइम्स के मुताबिक बोली जमा करने की आखिरी तारीख दिसंबर में खत्म हो रही है. 

सरकारी बैंक बिकने जा रहा 

IDBI बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी मिलकर अपना 60.72% हिस्सेदारी बेचने जा रही है. इसी के लिए बोलियां मंगवाई गई है. सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी का वैल्यूएशन देखें तो ये मौजूदा बाजार भाव से ये करीब 7 अरब डॉलर की है. जबकि बैंक की कुल वैल्यूएशन 1.02 लाख करोड़ रुपये है. मौजदा वित्त वर्ष में बैंक की कमाई 34000 करोड़ रुपये रही है तो मुनाफा 7588 करोड़ रुपये रहा है. बैंक के शेयरों को देखें तो  इस साल अब तक लगभग एक चौथाई चढ़े हैं.अपनी हिस्सेदारी बेचकर सरकार और एलआईसी 7 अरब डॉलर यानी करीब 6,32,62,59,67,400 रुपये की कमाई करेगी.  हालांकि इसे लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बोली कौन जीतता है, इसके बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा.   अनिल अंबानी की इन दो कंपनियों ने पी कौन सी संजीवनी कि मुश्किल वक्त में भी दहाड़ उठे शेयर, बनेंगे कमबैक की वजह ?

खरीदारों की रेस में कौन-कौन

IDBI बैंक को खरीदने के लिए कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स के अलावा भारत की कोटक महिंद्रा ने भी बोली लगाई है.  फेयरफैक्स फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों की स्‍क्रूटनी भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से की गई है. केंद्रीय बैंक ने उन्हें फिट एंड प्रॉपर की कसौटी पर तोलने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया है.  बता दें कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल भारतीय मूल के कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स की फाइनेंशियल कंपनी है.  आईडीबीआई को खरीदने में फेयरफैक्स का मुकाबला कोटक महिंद्रा बैंक से है.बीते दो सालों से दोनों ही कंपनियां इसे खरीदने की होड़ में जुटी है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

