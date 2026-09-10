/सरकार की बड़ी तैयारी, फेस वेरिफिकेशन के बाद ATM से जारी होगा डेबिट कार्ड; कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम?

Debit Card Issued By ATM: बैंकिंग सर्विस को बेहतर करने की दिशा में आरबीआई और सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. अब बैंकिंग सर्विस को बैंक की ब्रांच और कागजी प्रोसेस से निकालकर सीधे कस्टमर तक पहुंचाने की दिशा में सरकार की तरफ से नया कदम उठाया गया है. नई कस्टमर सर्विस के तहत बैंकों के कुछ एटीएम में कस्टमर को नया डेबिट कार्ड मौके पर ही मिल सकेगा. इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी (OTP) के साथ चेहरे या अंगुली से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा.
डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी बढ़ाने और इसे किसी दूसरे शख्स के हाथ में जाने से रोकने के लिए फेस वेरिफिकेशन जरूरी किया जा रहा है. वेरिफिकेशन होने के बाद कस्टमर को मशीन से नया कार्ड मिलेगा. यह फीचर सामान्य एटीएम में नहीं मिलेगी, इसके लिए खासतौर पर तैयार की जा रही मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. इन मशीनों में कार्ड जारी करने वाला एडवांस हार्डवेयर और सिक्योर डिजिटल मॉड्यूल लगाया जा रहा है. इस प्रोसेस के तहत कस्टमर को सबसे पहले एटीएम की स्क्रीन पर कार्ड इश्यू करने की रिक्वेस्ट करनी होगी.
इस प्रोसेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी और बायोमेट्रिक या यूपीआई वेरिफिकेशन का यूज किया जाता है. इसके बाद सिस्टम बैंक के सेंट्रल सर्वर से कस्टमर के अकाउंट की पुष्टि करेगा. वेरिफिकेशन पूरा होते ही मशीन नया डेबिट कार्ड जारी कर देगी. इस कार्ड को कस्टमर तुरंत अपना नया पिन बनाकर कार्ड को चालू कर सकेगा.
अभी कूरियर के जरिये कार्ड भेजने में लिफाफे से छेड़छाड़ या चोरी होने का रिस्क रहता था. एटीएम से सीधे कार्ड जारी होने से किसी तीसरे शख्स के पास कार्ड पहुंचने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी. नई व्यवस्था के तहत सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए ड्युल लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम लागू की जाएगी, जिसमें आधार बेस्ड फेस वेरिफिकेशन या अंगुलियों के निशान (बायोमेट्रिक) से पहचान की पुष्टि की जाएगी. इससे कार्ड केवल उसी अकाउंटहोल्डर को मिलेगा, जिससे वह खाता जुड़ा है. सिक्योरिटी के लिहाज से शुरुआत में एटीएम से जारी कार्ड पर ‘कॉन्टैक्टलेस पेमेंट’ की लिमिट को सीमित रखा जा सकती है. इसे बाद में कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकेगा.
डेबिट कार्ड जारी करते समय चेहरा सत्यापित करने का मकसद बैंकिंग फ्रॉड और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना है. इस आधुनिक प्रोसेस से यह जांचने में मदद मिलेगी कि जो व्यक्ति एटीएम से कार्ड ले रहा है, वह वास्तव में वही खाताधारक है जिसके नाम पर खाता और कार्ड पंजीकृत है. अभी कई बार फर्जी दस्तावेजों के जरिए या कूरियर के रास्ते से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते का कार्ड हासिल कर लेने का जोखिम बना रहता था. चेहरा पहचान प्रणाली लागू होने से यह रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. जब तक एटीएम के सामने खड़े शख्स के चेहरे का मिलान बैंक के केंद्रीय डेटाबेस में मौजूद खाताधारक की फोटो से नहीं होगा, तब तक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. इससे किसी भी दूसरे शख्स की तरफ से धोखाधड़ी से कार्ड हासिल करने की संभावना नहीं के बराबर रह जाएगी.
बिल्कुल नहीं, नई व्यवस्था का मकसद कस्टमर को ब्रांच के चक्कर काटने की परेशानी से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है. इस सिस्टम के तहत पहचान का वेरिफिकेशन, कार्ड जारी होना और पिन जनरेशन के पूरे प्रोसेस एटीएम पर ही पूरी हो जाएगी. ग्राहक को कार्ड मिलने के तुरंत बाद उसी मशीन पर नया पिन जेनरेट किया जा सकेगा. पिन सेट करते ही कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और कस्टमर बिना किसी देरी के लेनदेन शुरू कर सकेगा. इसलिए कार्ड एक्टिवेशन या किसी भी अन्य औपचारिक कागजी काम के लिए बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होते ही महज 2 से 3 मिनट के अंदर नया डेबिट कार्ड सीधे एटीएम मशीन से निकलकर ग्राहक के हाथ में आ जाएगा. अभी जब कोई ग्राहक नए कार्ड के लिए आवेदन करता है तो बैंक द्वारा कार्ड प्रोसेस करने, प्रिंट करने और कूरियर या डाक के जरिए पते पर पहुंचाने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है. कई बार कूरियर में देरी या पता नहीं मिलने के कारण कार्ड हफ्तों अटका रहता है. नई तकनीक के लागू होने से यह लंबा इंतजार पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ग्राहक को तुरंत कार्ड मिल सकेगा.
हां, इस नई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जिनका डेबिट कार्ड अचानक खो गया या चोरी हो गया या टूटकर खराब हो गया या उसकी समय सीमा (Expiry Date) पूरी हो चुकी. ऐसी किसी भी इमरजेंसी में कस्टमर को लंबा फॉर्म भरने या नया कार्ड घर पहुंचने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. ग्राहक किसी भी नजदीकी एटीएम पर जाकर बायोमेट्रिक, फेस वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी (e-KYC) प्रोसेस के जरिये अपनी पहचान साबित करेगा. सिस्टम द्वारा वेरिफाई होते ही एटीएम से नया कार्ड तुरंत प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा.
इस सुविधा का फायदा सभी बैंक खाताधारकों को मिलेगा. लेकिन यह सुविधा कुछ विशेष वर्ग के लिए बेहद मददगार साबित होगी. इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा ऐसे लोगों को होगा जिन्हें अक्सर तुरंत कार्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जरूरत होती है. इससे ग्रामीण क्षेत्र के खाताधारक जिन्हें ब्रांच दूर होने के कारण आने-जाने में समस्या होती है. इसके अलावा इमरजेंसी में फंसे लोगों को भी इस सुविधा से फायदा मिलेगा. इसके अलावा बुजुर्गों को कूरियर ट्रैकिंग और लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और वे आसानी से खुद अपना कार्ड प्राप्त कर सकेंगे.