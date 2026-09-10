Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सरकार की बड़ी तैयारी, फेस वेरिफिकेशन के बाद ATM से जारी होगा डेबिट कार्ड; कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम?

सरकार की बड़ी तैयारी, फेस वेरिफिकेशन के बाद ATM से जारी होगा डेबिट कार्ड; कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम?

Face Verification For Debit Card: ब्रांच जाकर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना या फिर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना अब पुराने दिनों की बात होने जा रही है. जी हां, सरकार की तरफ से ऐसी तैयारी की जा रही है जिसमें एटीएम के जरिये ही खाताधारक को डेबिट कार्ड इश्यू हो जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 10, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:56 PM IST
सरकार की बड़ी तैयारी, फेस वेरिफिकेशन के बाद ATM से जारी होगा डेबिट कार्ड; कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम?
Image Credit: AI

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाकिस्तान पर भारत का 19-0 का महाप्रहार, एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचीं टीम इंडिया
2
3
4
5