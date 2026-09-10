/सरकार की बड़ी तैयारी, फेस वेरिफिकेशन के बाद ATM से जारी होगा डेबिट कार्ड; कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम?

डेबिट कार्ड जारी करते समय चेहरा सत्यापित करने का मकसद बैंकिंग फ्रॉड और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना है. इस आधुनिक प्रोसेस से यह जांचने में मदद मिलेगी कि जो व्यक्ति एटीएम से कार्ड ले रहा है, वह वास्तव में वही खाताधारक है जिसके नाम पर खाता और कार्ड पंजीकृत है. अभी कई बार फर्जी दस्तावेजों के जरिए या कूरियर के रास्ते से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते का कार्ड हासिल कर लेने का जोखिम बना रहता था. चेहरा पहचान प्रणाली लागू होने से यह रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. जब तक एटीएम के सामने खड़े शख्स के चेहरे का मिलान बैंक के केंद्रीय डेटाबेस में मौजूद खाताधारक की फोटो से नहीं होगा, तब तक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. इससे किसी भी दूसरे शख्स की तरफ से धोखाधड़ी से कार्ड हासिल करने की संभावना नहीं के बराबर रह जाएगी.