Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /हार्ट, BP और डायबिटीज समेत 39 जरूरी दवाएं होंगी सस्ती, जानिए सरकार के इस फैसले का मरीजों पर क्या होगा असर?

हार्ट, BP और डायबिटीज समेत 39 जरूरी दवाएं होंगी सस्ती, जानिए सरकार के इस फैसले का मरीजों पर क्या होगा असर?

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने ये फैसला दवाओं को आम लोगों की पहुंच में बनाए रखने और इलाज का खर्च कम करने के उद्देश्य से लिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 11, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:40 PM IST
हार्ट, BP और डायबिटीज समेत 39 जरूरी दवाएं होंगी सस्ती, जानिए सरकार के इस फैसले का मरीजों पर क्या होगा असर?
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेटी ने पहली कमाई से मां को दिया सोने का तोहफा, सरप्राइज देख छलके खुशी के आंसू
Daughter First Salary Gift19 min ago
2
Delhi news26 min ago
3
actor Sanjib Singh28 min ago
4
Heart29 min ago
5
Animesh Kujur45 min ago