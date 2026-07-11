/हार्ट, BP और डायबिटीज समेत 39 जरूरी दवाएं होंगी सस्ती, जानिए सरकार के इस फैसले का मरीजों पर क्या होगा असर?

Government Caps Prices of 39 Essential Medicines : केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर (बीपी), डायबिटीज समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 39 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमत तय कर दी है.
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने ये फैसला दवाओं को आम लोगों की पहुंच में बनाए रखने और इलाज का खर्च कम करने के उद्देश्य से लिया है.
NPPA द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट की खुदरा कीमत 8.93 रुपये प्रति टैबलेट (GST सहित) निर्धारित की गई है. वहीं, एंटी-रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन की नई खुदरा कीमत 119.48 रुपये तय की गई है. ये इंजेक्शन संदिग्ध रेबीज संक्रमित जानवर के काटने के बाद मरीज को तत्काल सुरक्षा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सरकार का ये फैसला ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO) 2013 के तहत लिया गया है.
नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और दवा कंपनियों को इन्हें लागू करते हुए दवाओं के पैकेट पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP भी अपडेट करना होगा.
हालांकि, ये नियम केवल उन विशिष्ट दवा फॉर्मूलेशन और स्ट्रेंथ पर लागू होगा, जिन्हें एनपीपीए की सूची में शामिल किया गया है. ऐसे में मरीजों के दवा खर्च में राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा इस सूची में शामिल है या नहीं.
भारत में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इन बीमारियों में लंबे समय तक नियमित दवाएं लेनी पड़ती हैं. इससे हर महीने इलाज का खर्च बढ़ जाता है. ऐसे में सरकार का यह कदम लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत देने वाला माना जा रहा है.
सरकार ने इस मामले में सख्त चेतावनी भी जारी की है. NPPA के आदेश के मुताबिक, अगर कोई कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन संस्था तय कीमत से अधिक राशि वसूलती है, तो उसे ज्यादा वसूली गई पूरी रकम वापस करनी होगी और उस पर ब्याज भी देना होगा. इसके साथ ही DPCO 2013 और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
भारत दुनिया में मधुमेह (डायबिटीज) और उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) से पीड़ित लोगों की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है. इसके साथ ही हृदय संबंधी रोग (कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज) देश में मृत्यु का प्रमुख कारण बने हुए हैं. कई मरीजों को वर्षों तक हर दिन कई मेडिसिन लेनी पड़ती हैं. ऐसे में दवाओं की उपलब्धता जितनी महत्वपूर्ण है. उतनी ही उनकी किफायती कीमत भी आवश्यक है.