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इंडिगो को मिला नया कप्तान! सरकार ने दी मंजूरी, 3 अगस्त तक कमान संभाल सकते हैं CEO विली वॉल्श

सरकार ने इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विली वॉल्श को आवश्यक सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, अब उनके 3 अगस्त या उससे पहले आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालने की उम्मीद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 28, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:16 PM IST
इंडिगो को मिला नया कप्तान! सरकार ने दी मंजूरी, 3 अगस्त तक कमान संभाल सकते हैं CEO विली वॉल्श
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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