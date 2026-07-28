/इंडिगो को मिला नया कप्तान! सरकार ने दी मंजूरी, 3 अगस्त तक कमान संभाल सकते हैं CEO विली वॉल्श

IndiGo CEO : भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) को जल्द ही नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिलने जा रहा है. सरकार ने एविएशन सेक्टर के दिग्गज विली वॉल्श को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है. इसके साथ ही उनके इंडिगो के CEO बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, वॉल्श 3 अगस्त तक या उससे पहले पदभार संभाल सकते हैं.
सरकार ने इंडिगो के नए CEO विली वॉल्श को आवश्यक सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, अब उनके 3 अगस्त या उससे पहले आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालने की उम्मीद है. उनकी नियुक्ति की घोषणा सरकार ने मार्च में ही कर दी थी, लेकिन प्रोसेस अभी चल रहा था. विली वाल्श, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं. इस पद पर वो अप्रैल, 2021 से कार्यरत हैं.
सरकार से मिली सुरक्षा मंजूरी वॉल्श की नियुक्ति के लिए आखिरी रेगुलेटरी प्रक्रिया थी। अब उनके CEO बनने में कोई बाधा नहीं बची है. पदभार संभालने के बाद वे एयरलाइन के संचालन, व्यावसायिक रणनीति और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय विस्तार की जिम्मेदारी संभालेंगे. मंगलवार को इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 0.92 फीसदी की बढ़त के साथ 5,278 रुपये पर बंद हुए.
विली वॉल्श ने 1979 में आयरलैंड की एयरलाइन एर लिंगस में कैडेट पायलट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. बाद में वे बोइंग 737 के कप्तान बने और इसी दौरान ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से MBA भी किया. साल 2000 में वे एर लिंगस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) बने और एक साल बाद उन्हें कंपनी का CEO नियुक्त किया गया. उनके नेतृत्व में एयरलाइन ने बड़े स्तर पर पुनर्गठन किया, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और परिचालन क्षमता में सुधार हुआ.
2005 में विली वॉल्श ब्रिटिश एयरवेज के CEO बने. इसके बाद 2011 में उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज और इबेरिया के विलय का नेतृत्व किया, जिससे इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप (IAG) का गठन हुआ. उन्होंने सितंबर 2020 तक IAG का नेतृत्व किया. इस दौरान समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई और ब्रिटिश एयरवेज, इबेरिया, एर लिंगस और वुएलिंग जैसी एयरलाइंस का विस्तार किया.