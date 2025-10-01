Dearness Allowance: दिवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मियों को मिला बड़ा गिफ्ट, एक झटके में इतना बढ़ गया महंगाई भत्ता

Dearness Allowance for Central Employees: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मियों को बड़ा गिफ्ट दिया है. सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. इस संबंध में कैबिनेट ने बुधवार को प्रस्ताव मंजूर कर लिया.

केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए (DA) और डीआर (DR) में वृद्धि का निर्णय लिया गया. इसके लिए सरकार ने 10 हजार 84 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

कितने प्रतिशत बढ़ाया गया महंगाई भत्ता?

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है. यह इसके बाद अब DA/DR मूल वेतन का 58% होगा. सरकार का यह फैसला इस साल 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा. कैबिनेट के इस फैसले का लाभ 49.2 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. सरकार के इस डिसीजन से खजाने पर 10084 करोड़ प्रति वर्ष का बोझ बढ़ेगा.

57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मिली मंज़ूरी

कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंज़ूरी दी. इनमें से 7 गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित होंगे. जबकि 50 राज्य सरकारों की ओर से प्रायोजित होंगे. 20 विद्यालय उन ज़िलों में खोले जाएंगे, जहां वर्तमान में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है. जबकि 14 विद्यालय आकांक्षी ज़िलों में, 4 विद्यालय LWE ज़िलों (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित) में और 5 विद्यालय NER/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे. केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कुल 17 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 5 हजार 863 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है.

दाल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़े फैसले लिए. इनमें दाल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11 हजार 440 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है. जबकि रबी सीजन के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 84 हजार 263 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया गया.

देशभर में मनाया जाएगा वंदे मातरम का जश्न

इसके साथ ही कालीआबोर-नुमालिगढ़ सेक्शन (NH-715) को फोर-लेन बनाने का भी फैसला लिया गया. करीब 86 किमी लंबे इस राजमार्ग के निर्माण पर 6957 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया गया. साथ ही वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में उसका जश्न मनाने का भी डिसीजन लिया गया.