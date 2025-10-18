GST Reform: केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को कहा गया क‍ि 22 सितंबर से लागू जीएसटी दर में हाल‍िया कटौती का फायदा फेस्‍ट‍िव सीजन में ग्राहकों को भी मिला है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉर्मस म‍िन‍िस्‍टर पीयूष गोयल और रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी म‍िन‍िस्‍टर अश्‍व‍िनी वैष्णव ने मीड‍िया को संबोधित करते हुए कहा कि हालिया जीएसटी र‍िफॉर्म से कंज्‍मप्‍शन को लेकर पॉज‍िट‍िव रुझान देखा गया है.

कटौतियों का मतलब ज्‍यादा से ज्‍यादा कलेक्‍शन

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा क‍ि टैक्‍स में कटौती केवल त्योहारी सीजन के लिए ही नहीं की गई है. इन कटौतियों का मतलब ज्‍यादा से ज्‍यादा कलेक्‍शन, इसलिए कुछ वापस देने के लिए बेहतर राजकोषीय गुंजाइश. फेस्‍ट‍िव सीजन के बाद भी मांग बनी रहेगी.' उन्होंने कहा कि जीएसटी विवाद समाधान तंत्र ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है. जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद से नेशनल कंज्‍यूमर हेल्‍पलाइन पर 2 अक्टूबर तक जीएसटी से जुड़े मामलों को लेकर 3,981 कॉल दर्ज की गईं. इनमें से 31 प्रतिशत प्रश्न थे और 69 प्रतिशत औपचारिक शिकायतें थीं, जिनका आगे की कार्रवाई के लिए निपटारा किया गया.

जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना मकसद

कुल शिकायतों में से 1,992 शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को भेज दिया गया है, जबकि 761 शिकायतों को सीधे सॉल्‍यूशन के लिए संबंधित कन्वर्जेंस पार्टनर कंपनियों को भेजा गया है. वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, 'अधिकतर शिकायतें जीएसटी कटौती की समझ और वास्तव में लागू की गई योजनाओं के बीच के अंतर से जुड़ी हैं.' जीएसटी कटौती और उनके बेन‍िफ‍िट पर वित्त मंत्री ने कहा कि दवाओं और संबंधित उपकरणों की निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे.

ढाई लाख करोड़ का बेन‍िफ‍िट का दिया गया

ऑटोमोबाइल सेक्‍टर जीएसटी र‍िफॉर्म का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाए जाने को लेकर उत्साहित है, जिससे उनकी बिक्री में इजाफा होने की उम्‍मीद है. केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि करीब सभी ई-कॉमर्स कंपनियों ने जीएसटी कटौती का फायदा दिया है. उन्होंने कहा क‍ि हमारी निगरानी के अनुसार उन्‍होंने नवरात्रि पर ज्‍यादा से ज्‍यादा ऑफर दिये हैं. केंद्रीय कॉमर्स म‍िन‍िस्‍टर ने कहा क‍ि इनडायरेक्‍ट टैक्‍स 140 करोड़ भारतीयों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और अब जीएसटी में कटौती के जरिये ढाई लाख करोड़ रुपये का बेन‍िफ‍िट का दिया गया है. टैक्‍स कटौती के कारण हुए गुणक प्रभाव ने इकोनॉमी को पहले ही बढ़ावा दिया है.'

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि जीएसटी र‍िफॉर्म के दौरान, देश में खपत और मांग में इजाफे को लेकर कई अनुमान लगाए गए थे. उन्होंने कहा, 'जीएसटी सुधारों के कारण, इस साल खपत में 10 प्रतिशत से ज्‍यादा का वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है.'