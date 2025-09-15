GST Bachat Utsav: सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से 'GST बचत उत्सव' सेल शुरू करने का आग्रह किया
Hindi Newsबिजनेस

GST Bachat Utsav: सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से 'GST बचत उत्सव' सेल शुरू करने का आग्रह किया

  ई-कॉमर्स कंपनियों से सरकार ने GST दरों में कटौती के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 100 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने को कहा है. सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों के बिलों में बचत को सीधे दर्शाने का भी आग्रह किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:40 PM IST
GST Bachat Utsav: सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से 'GST बचत उत्सव' सेल शुरू करने का आग्रह किया

GST Bachat Utsav:  ई-कॉमर्स कंपनियों से सरकार ने GST दरों में कटौती के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 100 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने को कहा है. सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों के बिलों में बचत को सीधे दर्शाने का भी आग्रह किया है. रिलायंस रिटेल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, जोमैटो, ब्लिंकिट, पेटीएम, मीशो और उबर जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ सोमवार को हुई एक बैठक में DPIIT ने प्रस्ताव दिया कि कंपनियां 22 सितंबर से शुरू होने वाले इस अभियान को 'GST बचत उत्सव' के रूप में ब्रैंड करें.

अधिकारियों ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को इनवॉइस पर 'GST छूट' स्पष्ट रूप से दिखानी चाहिए. ताकि खरीदारों को हालिया GST कटौती का लाभ दिखाई दे.

कंपनियों को देनी होगी रिपोर्ट 

इसकी निगरानी के लिए कंपनियों को सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. GST  कटौती से जुड़ी सभी जानकारी को सार्वजनिक करना होगा. सरकार GST  2.0 सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ई-कॉमर्स सेक्टर की रिच पर भरोसा कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि बिलिंग में पारदर्शिता पर सरकार के जोर से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और विक्रेताओं को टैक्स का फायदा देने में स्पष्टता मिलेगी.

यह भी पढ़ें : Ola-Uber-Rapido को होगा बड़ा फायदा! मुंबई में बाइक टैक्सी सर्विस के लिए मिला प्रोविजनल लाइसेंस

कम होने वाली कीमत 

22 सितंबर 2025 के बाद से बाजार में कई सामानों की कीमत कम होने वाली है. सरकार ने ये ऐलान किया था कि कंपनियां अब अपने पुराने बचे हुए माल के ऊपर नया रेट लगा सकती हैं. GST काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले फैसले में कई तरह के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) की दरों में बदलाव किया था. इन दरों को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था. 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

GST reform 2025

Trending news

