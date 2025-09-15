GST Bachat Utsav: सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से 'GST बचत उत्सव' सेल शुरू करने का आग्रह किया

Trending Photos
GST Bachat Utsav: ई-कॉमर्स कंपनियों से सरकार ने GST दरों में कटौती के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 100 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने को कहा है. सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों के बिलों में बचत को सीधे दर्शाने का भी आग्रह किया है. रिलायंस रिटेल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, जोमैटो, ब्लिंकिट, पेटीएम, मीशो और उबर जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ सोमवार को हुई एक बैठक में DPIIT ने प्रस्ताव दिया कि कंपनियां 22 सितंबर से शुरू होने वाले इस अभियान को 'GST बचत उत्सव' के रूप में ब्रैंड करें.
अधिकारियों ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को इनवॉइस पर 'GST छूट' स्पष्ट रूप से दिखानी चाहिए. ताकि खरीदारों को हालिया GST कटौती का लाभ दिखाई दे.
इसकी निगरानी के लिए कंपनियों को सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. GST कटौती से जुड़ी सभी जानकारी को सार्वजनिक करना होगा. सरकार GST 2.0 सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ई-कॉमर्स सेक्टर की रिच पर भरोसा कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि बिलिंग में पारदर्शिता पर सरकार के जोर से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और विक्रेताओं को टैक्स का फायदा देने में स्पष्टता मिलेगी.
22 सितंबर 2025 के बाद से बाजार में कई सामानों की कीमत कम होने वाली है. सरकार ने ये ऐलान किया था कि कंपनियां अब अपने पुराने बचे हुए माल के ऊपर नया रेट लगा सकती हैं. GST काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले फैसले में कई तरह के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) की दरों में बदलाव किया था. इन दरों को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था.