दवाओं पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक! इन दवाइयों की कीमतों पर लगाया ब्रेक, अब मरीजों को लूट नहीं पाएंगी कंपनियां

अगर आप या आपका कोई करीबी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या घर में किसी मरीज का इलाज चल रहा है, तो यह खबर आपके लिए राहत की सांस लेकर आई है. महंगाई के इस दौर में जब इलाज का खर्च आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है, केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जरूरी दवाओं की कीमतों पर अंकुश लगा दिया है. अब कंपनियां इन दवाओं को मनमाने दामों पर नहीं बेच पाएंगी, जिससे मरीजों की जेब पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा बोझ कम होगा.

नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने इमरजेंसी इस्तेमाल की 4 अहम दवाओं और 37 एंटीबायोटिक, दर्द निवारक व अन्य जरूरी दवाओं के अधिकतम मूल्य तय कर दिए हैं. ये दवाएं संक्रमण, दिल की बीमारी, सूजन, डायबिटीज और विटामिन की कमी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होती हैं.

एनपीपीए के आदेश के मुताबिक, निर्माता अब इन दवाओं को तय सीलिंग प्राइस (जीएसटी सहित) से ज्यादा कीमत पर नहीं बेच सकेंगे. जिन कंपनियों की मौजूदा कीमतें इससे कम हैं, वे वही दाम बरकरार रखेंगी. नई कीमतें लागू होने के बाद बाजार में पारदर्शिता और मरीजों के लिए सस्ती दवा उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

सरकार द्वारा तय की गई नई कीमतों में-

* इप्राट्रोपियम (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए) का दाम ₹2.96 प्रति मिलीलीटर

* सोडियम नाइट्रोप्रसाइड (हाई ब्लड प्रेशर की इमरजेंसी में) का दाम ₹28.99 प्रति मिलीलीटर

* डिल्टियाजेम (हाई बीपी और सीने के दर्द के लिए) का दाम ₹26.72 प्रति कैप्सूल

* पोविडोन आयोडीन (सर्जरी व घावों की सफाई के लिए) का दाम ₹6.26 प्रति ग्राम

इसके अलावा पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन, एसिक्लोफेनाक और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जैसी कई दवाओं की कीमतों में भी कटौती की गई है.

एनपीपीए ने सभी रिटेलर्स और डीलरों को नई कीमतें प्रमुखता से डिस्प्ले करने का आदेश दिया है. अगर कोई कंपनी या विक्रेता नए रेट्स का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ डीपीसीओ और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें ब्याज सहित अवैध रूप से वसूली गई रकम की वापसी भी शामिल है.