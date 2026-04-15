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Hindi Newsबिजनेसइथेनॉल पॉलिसी पर सरकार का तेज मंथन; एनर्जी सिक्योरिटी को नई दिशा देने की तैयारी

इथेनॉल पॉलिसी पर सरकार का तेज मंथन; एनर्जी सिक्योरिटी को नई दिशा देने की तैयारी

सरकार का फोकस दोहरे लक्ष्य पर है. पहला, पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और दूसरा, घरेलू कृषि आधारित ईंधन को मुख्यधारा में लाना. इसी क्रम में इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ-साथ घरेलू कुकिंग और औद्योगिक फर्नेस में उसके इस्तेमाल को मंजूरी देने की संभावना जताई जा रही है.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:47 PM IST
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इथेनॉल पॉलिसी पर सरकार का तेज मंथन; एनर्जी सिक्योरिटी को नई दिशा देने की तैयारी

India's ethanol policy : भारत सरकार इथेनॉल को सिर्फ पेट्रोल में ब्लेंडिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती. उसका मकसद इथेनॉल को देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनाना है. हालिया अंतर-मंत्रालयीय चर्चाओं से यही साफ संकेत मिल रहा है कि इथेनॉल के अलग-अलग इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर गंभीर विचार चल रहा है. ब्लेंडिंग के साथ-साथ कुकिंग और फर्नेस में इस्तेमाल की मंजूरी, LPG का विकल्प बनाना और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को प्राथमिकता. ये सभी कदम एक साथ एनर्जी सिक्योरिटी को नई मजबूती देने जा रहे हैं.

सरकार का फोकस दोहरे लक्ष्य पर है. पहला, पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और दूसरा, घरेलू कृषि आधारित ईंधन को मुख्यधारा में लाना. इसी क्रम में इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ-साथ घरेलू कुकिंग और औद्योगिक फर्नेस में उसके इस्तेमाल को मंजूरी देने की संभावना जताई जा रही है. उद्योग जगत के साथ भी विचार-विमर्श चल रहा है कि इथेनॉल को LPG का सस्ता और स्वदेशी विकल्प बनाया जाए. इससे न सिर्फ आयात बिल में बचत होगी, बल्कि किसानों को भी अतिरिक्त आय का रास्ता खुलेगा.

फ्लेक्स-फ्यूल फिलहाल टॉप प्राथमिकता

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सरकार फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (Flex Fuel Vehicles) को अभी सबसे ज्यादा महत्व दे रही है. इन वाहनों में 20% से लेकर 85% तक इथेनॉल ब्लेंड वाला ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है. नीति में जल्द बदलाव की संभावना है ताकि ऑटोमोबाइल कंपनियां इन वाहनों को बाजार में ला सकें. इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपडेट करने की तैयारी चल रही है. लेकिन फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की रिपोर्ट का इंतजार है. यह रिपोर्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग के इंजन पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रदूषण नियंत्रण और वाहनों की परफॉर्मेंस पर आधारित होगी. रिपोर्ट आने के बाद ही ब्लेंडिंग का प्रतिशत बढ़ाने का अंतिम फैसला लिया जाएगा.

नवंबर से पहले सारी तस्वीर साफ
सूत्रों के मुताबिक, सारे प्रावधान नवंबर से पहले तय कर लिए जाएंगे. यानी आने वाले कुछ महीनों में इथेनॉल पॉलिसी की नई रूपरेखा सामने आ सकती है. इसमें ब्लेंडिंग टारगेट, कुकिंग-फर्नेस में इस्तेमाल के नियम, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए इंसेंटिव और उद्योग को LPG विकल्प के रूप में इथेनॉल सप्लाई का पूरा फ्रेमवर्क शामिल होगा. ये कदम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम हैं. आज देश पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ LPG का भी बड़ा हिस्सा आयात करता है. इथेनॉल को बहु-उपयोगी ईंधन बनाकर सरकार एक साथ कई मोर्चों (आयात कम करना, किसान आय बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार) पर काम कर रही है. 

अगर सबकुछ योजना के मुताबिक हुआ तो इथेनॉल सिर्फ एक ब्लेंडिंग एजेंट नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा नीति का मुख्य पिलर बन जाएगा. आने वाले दिनों में इस पॉलिसी का असर पेट्रोल पंपों पर, रसोई में और फैक्टरियों में साफ दिखाई देगा. सरकार का यह मंथन सिर्फ एक पॉलिसी बदलाव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है.

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