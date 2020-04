Coronavirus: कौन-कौन नहीं कर सकता हाइड्रोऑक्सीक्लोरोक्वीन दवा का प्रयोग, सरकार ने जारी की एडवायजरी

नई दिल्ली: केंद सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने में कारगर साबित हो रही दवाई हाइड्रोऑक्सीक्लोरोक्वीन (HOCQ) के बारे में एडवायजरी जारी कर दी है. इस एडवायजरी के जरिए सरकार ने बताया है कि कौन इसका प्रयोग नहीं कर सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवायजरी को सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने ट्विटर पर भी ट्वीट किया है.

इनकी सलाह पर बनी है एडवायजरी

सरकार ने इस एडवायजरी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की सलाह पर जारी किया है. इस एडवायजरी में कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाए. इसके साथ ही जो लोग पहले से ही रेटिनोपैथी से ग्रसित हैं या फिर HOCQ अथवा 4-अमीनोक्वीनोलिन कंपाउड से अतिसंवेदनशील प्रतिरोध को दर्शाते हैं, वो भी इस दवा को लेने से बचें।

The National Taskforce for #COVID19 recommended the use of HCQ only for selected high-risk population.

