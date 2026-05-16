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Hindi Newsबिजनेसचांदी के आयात पर मोदी सरकार ने लगाया बैन, गोल्ड-सिल्वर पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद आया फरमान

चांदी के आयात पर मोदी सरकार ने लगाया बैन, गोल्ड-सिल्वर पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद आया फरमान

सरकार ने सिल्वर इम्पोर्ट पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था.

|Last Updated: May 16, 2026, 08:09 PM IST
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Govt imposes Import Curbs on silver : भारत सरकार ने चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से सख्ती लागू कर दी है. सरकार ने सिल्वर इम्पोर्ट पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था. 

चांदी की कीमतों में होगा उतार-चढ़ाव!

सरकार के इस फैसले का मकसद बढ़ते आयात को नियंत्रित करना, घरेलू बाजार को संतुलित रखना और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना माना जा रहा है. सरकार ने चांदी के आयात से जुड़ नियम कड़े कर दिए हैं. इससे अब ये 'फ्री' से प्रतिबंधित श्रेणी में आ गया है. आयात शुल्क बढ़ने और अब इम्पोर्ट कर्ब लगने से आने वाले समय में चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने नया नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अब चांदी के आयात पर सख्ती बढ़ा दी गई है. सरकार ने चांदी की आयात नीति को ‘फ्री’ से बदलकर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ कर दिया है. इसमें सोने और प्लैटिनम की परत वाली चांदी भी शामिल है. अब ऐसे सामान को विदेश से मंगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. ये नया नियम तुरंत लागू कर दिया गया है.

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