Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर, ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर MDR नियम में नहीं होगा बदलाव, सरकार ने किया साफ

UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर, ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर MDR नियम में नहीं होगा बदलाव, सरकार ने किया साफ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी और फिलहाल इसे वापस लेने या इसमें रोलबैक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:24 PM IST
UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर, ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर MDR नियम में नहीं होगा बदलाव, सरकार ने किया साफ

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
व्यूज का ऐसा भूत! 9 साल के यूट्यूबर ने पापा के ऑफिस कार्ड से फूंक डाले 1.13 करोड़
2
3
4
5