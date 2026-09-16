/UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर, ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर MDR नियम में नहीं होगा बदलाव, सरकार ने किया साफ

UPI : ₹2,000 से अधिक के कुछ UPI पेमेंट्स पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बुधवार को कहा कि इस फैसले पर दोबारा विचार या इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है. नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा.
नए नियम के तहत आम उपभोक्ताओं को UPI से भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि, कुछ पात्र हाई-वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन स्वीकार करने वाले व्यापारियों को MDR का भुगतान करना होगा.
नए ढांचे के अनुसार, सीधे UPI भुगतान के जरिए ₹2,000 से अधिक की राशि स्वीकार करने वाले एलिजिबल व्यापारियों पर 0.4% MDR लगाया जाएगा. यह शुल्क व्यापारी की ओर से उसके एक्वायरिंग बैंक को दिया जाएगा. उदाहरण के तौर पर ₹10,000 के UPI भुगतान पर 0.4% की दर से MDR ₹40 होगा. वहीं, ₹75,000 के भुगतान पर यह शुल्क ₹300 होगा. ₹75,000 से अधिक के लेनदेन के लिए MDR अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा.
सरकार के नए ढांचे में सभी व्यापारिक श्रेणियों के लिए 0.4% MDR लागू नहीं होगा. कुछ निर्धारित श्रेणियों को रियायती दर के तहत प्रति लेनदेन ₹5 का फ्लैट MDR देना होगा. इन श्रेणियों में रेलवे, टेलीकॉम सेवाएं, बीमा और ईंधन समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं. इसका मतलब है कि इन श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक का पात्र UPI भुगतान होने पर व्यापारी को भुगतान राशि का 0.4% नहीं, बल्कि केवल ₹5 MDR देना होगा.
ईंधन खरीद से जुड़े भुगतान को भी रियायती श्रेणी में रखा गया है. उदाहरण के लिए अगरकोई ग्राहक पेट्रोल पंप पर ₹2,000 से अधिक का UPI भुगतान करता है, तो पात्र व्यापारी को 0.4% की जगह ₹5 का फ्लैट MDR देना होगा.