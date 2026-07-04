एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का बड़ा बयान- 'रातोंरात नहीं लिया गया फैसला, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है'

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जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.
Govt Debunks E20 Ethanol Blending : एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इसमें सरकार ने पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडिंग का भ्रम दूर करने की कोशिश की. सरकार ने कहा है कि ये फैसला रातोंरात नहीं लिया गया है. ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है.