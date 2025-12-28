Advertisement
trendingNow13056432
Hindi Newsबिजनेससरकार ने Coal India की सभी सहायक कंपनियों को बाजार में लिस्ट करने का दिया निर्देश, आखिर क्यों? जानें पूरी खबर

सरकार ने Coal India की सभी सहायक कंपनियों को बाजार में लिस्ट करने का दिया निर्देश, आखिर क्यों? जानें पूरी खबर

Coal India Subsidiary Companies: आय दिन शेयर बाजार में कई सारी कंपनियां लिस्ट होती हैं. इसके लिए वे अपना आईपीओ (Initial Public Offering) लेकर आती हैं. इस बीच सरकार ने कोल इंडिया को उनकी सभी सहायक कंपनियों को बाजार में लिस्ट करने का निर्देश दिया है. इसके तहत कुल आठ कंपनियां लिस्ट होंगी. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 28, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार ने Coal India की सभी सहायक कंपनियों को बाजार में लिस्ट करने का दिया निर्देश, आखिर क्यों? जानें पूरी खबर

Coal India Subsidiary IPO: भारत की सरकारी कंपनियों में से एक Coal India Ltd. को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हां, न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने Coal India को उसकी सभी सहायक कंपनियों (Coal India Subsidiary Companies) को बाजार यानी शेयर मार्केट में लिस्ट करने का निर्देश दिया है.पीएमओ ने कथित तौर पर कोयला मंत्रालय को 2030 तक सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी सहायक कंपनियों का मैप और बाजार में लिस्ट करने का निर्देश दिया है. मतलब कि कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों को 2030 तक बाजार में लिस्ट हो जाना है, इसके लिए इन सभी कंपनियों के आईपीओ आएंगे. आइए जानते हैं पूरी खबर.

कोल इंडिया की 8 सहायक कंपनियां

मालूम हो कि Coal India पहले से ही बाजार में लिस्टेट है. अब सरकार इसकी अन्य करीब 8 सहायक कंपनियों को बाजार में लिस्ट कराने की प्लानिंग कर रही है. इन कंपनियों के नाम हैं- 
> भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Ltd) 
> ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (Eastern Coalfields Ltd)
> सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (Central Coalfields Ltd)
> वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (Western Coalfields Ltd)
> महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Ltd)
> सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। (Central Mine Planning & Design Institute Ltd.)
> साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (South Eastern Coalfields Ltd)
> नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (Northern Coalfields Ltd)

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनियों को लिस्ट कराने का उदे्श्य

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, Coal India Ltd.का देश में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में करीब 80 फीसदी से अधिक की भूमिका है. देश की बड़ी कोयला कंपनी होने के कारण, इसकी अन्य सभी सहायक कंपनियों को बाजार में लिस्ट कराने का उदे्श्य Coal India को सुव्यवस्थि करना, इसमें पारदर्शिता को और बढ़ाना है. इसके अलावा शासन व्यवस्था और जवाबदेही में सुधार लाना भी एक उदे्श्य है. इसके साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन (परिसंपत्ति मुद्रीकरण) के जरिए वैल्यू को और बढ़ाना है. वहीं, सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को यह भी बताया कि कंपनी के संचालन में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से 2030 तक कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध (List)करने का निर्देश है.

यह भी पढ़ें- Share Market: साल 2025 के आखिरी हफ्ते में कैसा रहेगा शेयर बाजार, कौन-कौन से ट्रिगर्स तय करेंगे सेंसेक्स की रफ्तार

 

Coal India Share Price

Coal India की बात करें तो यह कंपनी बाजार में पहले से लिस्टेड है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस कंपनी यानी Coal India Ltd. ने चालू वित्त वर्ष के लिए करीब 875 मिलियन टन उत्पादन का टारगेट रखा है. Coal India Share Price की बात करें तो बीते मार्केट सेशन में कंपनी के शेयर लाल निशान में 401.85 रुपये पर कारोबार करते हुए दिखें. इसका पिछले 52 हफ्ते का हाई 417.25 रुपया और लो 349.20 रुपया रहा है. कंपनी का मार्केट कैप अभी 2,47,649.24 करोड़ रुपये का है. ये आंकड़े BSE (Bombay Stock Exchange) की आधिकारिक वेबसाइट से लिए गए हैं.  

 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

Coal Indiashare market

Trending news

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार