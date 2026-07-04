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क्या महंगी होगी प्याज? सरकार ने फिर बढ़ाई खरीद कीमत, ₹2,125 प्रति क्विंटल हुई दर; जानें क्या है प्लान

नई दरें शनिवार 4 जुलाई 2026 से लागू होंगी. सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर दाम दिलाना और बफर स्टॉक के लिए अधिक खरीद को बढ़ावा देना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:36 PM IST
क्या महंगी होगी प्याज? सरकार ने फिर बढ़ाई खरीद कीमत, ₹2,125 प्रति क्विंटल हुई दर; जानें क्या है प्लान
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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