GST हुई कम, महंगा हुआ बीमा, आखिर क्यों नहीं घटे हेल्थ इंश्योरेंस के दाम?

अधिकांश बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी कर दी है. ये बढ़ोतरी 10 प्रतिशत से लेकर करीब 37 प्रतिशत तक दर्ज की गई है. वाहन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:01 AM IST
No Relief for Customers : सरकार ने 22 सितंबर से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18 प्रतिशत GST को समाप्त कर दिया था, लेकिन ग्राहकों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है. अधिकांश बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी कर दी है. ये बढ़ोतरी 10 प्रतिशत से लेकर करीब 37 प्रतिशत तक दर्ज की गई है. वाहन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है.

टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी  ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बीते वर्ष के मुकाबले लगभग 37 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है. न्यूज पोर्टल ‘हिन्दुस्तान’ के मुताबिक, कंपनी से की गई पड़ताल में सामने आया कि पिछले वर्ष एक पॉलिसी का प्रीमियम 30,107 रुपये था, जिसमें 18 प्रतिशत जीएसटी (4,592 रुपये) शामिल था. GST हटने के बाद ये राशि 25,515 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी अब 34,899 रुपये मांग रही है.

पालिसी होल्डर पर पड़ा बोझ 

जब इस बारे में कंपनी से सवाल किया गया, तो उसने बढ़ोतरी का कारण चिकित्सा महंगाई, बाजार की प्रवृत्तियां और दावों की लागत में ग्रोथ बताया. कंपनी का कहना है कि ये संशोधन IREDA के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. हालांकि, जब यह पूछा गया कि क्या 37 प्रतिशत की वृद्धि के लिए इरडा से अनुमति ली गई है, तो कंपनी के प्रतिनिधि अंकित यादव ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उन्होंने केवल इतना बताया कि 'महंगाई सुरक्षा' के तहत 416 रुपये, 'रिस्टोर इंफिनिटी प्लस' के तहत 1166 रुपये और 'वार्षिक प्रीमियम समायोजन' के तहत 3210 रुपये जोड़े गए हैं.

यह भी पढ़ें : क्यों टूट रहा है सोने का दम? क्या यही है खरीदारी का सही मौका?

 हेल्थ इंश्योरेंस में जबरदस्त ग्रोथ

कई अन्य कंपनियां भी इसी तरह प्रीमियम में ग्रोथ कर रही हैं. निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने पिछले साल साढ़े सात लाख रुपये कवरेज वाली पॉलिसी 16,731 रुपये में दी थी, जिसमें 2,552 रुपये जीएसटी था/. इस बार जीएसटी हटने के बाद प्रीमियम 14,178 रुपये होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने 17,155 रुपये का नया प्रीमियम बताया है.

 नए राइडर जोड़ रही हैं कंपनियां 

बीमा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि अधिकांश कंपनियां पॉलिसी में नए राइडर (सुविधाएं और कवरेज) जोड़कर प्रीमियम बढ़ा रही हैं और पॉलिसीधारकों से बिना सहमति लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं. कुछ मामलों में पहले से मौजूद कवरेज को ‘नया फीचर’ बताकर उसका अलग शुल्क वसूला जा रहा है. इस तरह, जीएसटी हटने के बावजूद उपभोक्ताओं पर बीमा प्रीमियम का बोझ और बढ़ गया है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

No Relief for Customers

