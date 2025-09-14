PLI Scheme: सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई,जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

PLI Scheme: सरकार ने AC और LED लाइट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को फिर से खोला है. 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक इस स्कीम के लिए आवेदन किए जा सकते हैं. बता दें, विंडो बंद होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. DPIIT ने एक प्रेस में बताया है कि ये नई विंडो 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी. सरकार के इस कदम को इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड और निवेश को देखते हुए उठाया गया है. सरकार का ऐसा मानना है कि इस बार और ज्यादा निवेशक हिस्सा लेंगे. LED और AC के सेक्टर में PLI योजना का ये चौथा फेज है.

2 वर्षों तक मिलेगा स्कीम का फायदा

अब तक PLI स्कीम के तहत 10,406 करोड़ रुपये के निवेश वाले 83 आवेदकों को चुना गया है. ये भी कहा गया है कि इस निवेश से एयर कंडीशनर और LED लाइटों के कंपोनेंट्स का निर्माण होगा, जिसमें वे कंपोनेंट भी शामिल हैं जिनकी फिलहाल भारत में पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है.

इस निवेश से एयर कंडीशनर और LED लाइटों के कंपोनेंट का निर्माण होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अप्रैल, 2021 को इस योजना की मंजूरी दी थी. ये स्कीम वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक सात वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी और इसका खर्च 6,238 करोड़ रुपये है.

क्या है PLI स्कीम का मकसद?

PLI स्कीम या प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) भारत सरकार की एक पहल है. जिसका मकसद अलग-अलग सेक्टर में घरेलू मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है. इस स्कीम को देश में पहली बार 2020 में पेश किया गया था और ये उन कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है जो भारत में निवेश करती हैं. ये योजना विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों के इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पर आधारित होती है और इसके तहत सरकार कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए पैसे देती है.