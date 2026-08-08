/UPI को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आम यूजर्स पर नहीं पड़ेगा असर; कारोबारियों के लिए बदलेगा नियम

UPI Will Stay Free For Users : भारत सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान करने वाले यूजर्स से कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा. हालांकि, भविष्य में सीमित संख्या में मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे. इसके अलावा, UPI के जरिए होने वाले अधिकांश मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा.
सरकार के मुताबिक, अगर भविष्य में MDR लागू किया जाता है तो यह केवल कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगाया जाएगा, जो तय सीमा से ऊपर होंगे. इसकी दर मामूली होगी और डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर लगने वाले MDR की तुलना में काफी कम होगी. सरकार ने साफ किया कि MDR सभी UPI ट्रांजैक्शन पर एक समान या व्यापक रूप से लागू नहीं किया जाएगा. ये केवल एक तय सीमा के आधार पर सीमित लेनदेन पर लागू होगा.
ये स्पष्टीकरण Payment and Settlement Systems Act (PSS Act) में प्रस्तावित संशोधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है. सरकार ने कहा कि कुछ रिपोर्टों में इस संशोधन को आम UPI यूजर्स पर चार्ज लगाने के कदम के तौर पर गलत तरीके से पेश किया गया. सरकार के अनुसार, PSS एक्ट में संशोधन का उद्देश्य UPI की लॉन्ग टर्म स्थिरता, तकनीकी विकास और उभरते जोखिमों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है.
सरकार ने कहा कि UPI के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लगातार निवेश की जरूरत है. इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अधिक कंपनियों को विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल की जरूरत बताई गई है. सरकार का कहना है कि UPI के अगले चरण के विकास के लिए केवल सब्सिडी पर निर्भर रहना लंबे समय तक व्यवहारिक नहीं होगा. इसलिए ऐसा संतुलित ढांचा जरूरी है, जिससे UPI सुरक्षित, मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बना रहे.
वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया, जिनमें दावा किया गया था कि UPI से जुड़ी नीतियों में बदलाव किसी बाहरी दबाव के कारण किया जा रहा है. सरकार ने इन दावों को 'निराधार, पूरी तरह गलत और भ्रामक' बताया. सरकार ने कहा कि अगर बाहरी दबाव कोई कारक होता, तो भारत ने 2016 में UPI की शुरुआत नहीं की होती और जनवरी 2020 से इसे नागरिकों और कारोबारियों के लिए फ्री नहीं रखा होता.
सरकार ने कहा कि UPI भारत का अपना डिजिटल इनोवेशन है और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम बन चुका है. सरकार के मुताबिक, PSS एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी और इनोवेटिव बनाने के व्यापक उद्देश्य के तहत देखा जाना चाहिए.
सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि:
UPI आम नागरिकों के लिए फ्री रहेगा.
रोजमर्रा के UPI पेमेंट पर नागरिकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.
P2P ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे.
UPI के अधिकांश मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा.
भविष्य में MDR लागू हुआ तो यह सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगा.
MDR की दर मामूली होगी और यह तय सीमा के आधार पर लागू किया जाएगा.
सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य UPI को आने वाले दशकों तक सुरक्षित, किफायती, समावेशी और वैश्विक स्तर पर मजबूत डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाए रखना है.