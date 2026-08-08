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UPI को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आम यूजर्स पर नहीं पड़ेगा असर; कारोबारियों के लिए बदलेगा नियम

सरकार ने कहा है कि UPI यूजर्स के लिए फ्री रहेगा. P2P ट्रांजैक्शन और ज्यादातर मर्चेंट पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. UPI की लॉन्ग टर्म स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर तय सीमा के ऊपर मामूली MDR लागू किया जा सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 08, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:50 PM IST
UPI को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आम यूजर्स पर नहीं पड़ेगा असर; कारोबारियों के लिए बदलेगा नियम
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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