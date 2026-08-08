/UPI को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आम यूजर्स पर नहीं पड़ेगा असर; कारोबारियों के लिए बदलेगा नियम

सरकार ने कहा कि UPI के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लगातार निवेश की जरूरत है. इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अधिक कंपनियों को विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल की जरूरत बताई गई है. सरकार का कहना है कि UPI के अगले चरण के विकास के लिए केवल सब्सिडी पर निर्भर रहना लंबे समय तक व्यवहारिक नहीं होगा. इसलिए ऐसा संतुलित ढांचा जरूरी है, जिससे UPI सुरक्षित, मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बना रहे.