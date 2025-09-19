हार्ट और फेफड़ों के मरीजों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने जारी किए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रूल्स, अब नहीं होगी बेवजह दवाइयों की भरमार

Patient Care Improvement: सरकार ने अब पूरे देश में एक समान इलाज की प्रक्रिया लागू करने का फैसला किया है. इसका मकसद है कि मरीजों को कहीं भी इलाज कराते समय एक जैसी और हाई क्वालिटी वाली मेडिकल केयर मिले. अक्सर देखा गया है कि अलग-अलग डॉक्टर और अस्पताल अपने अनुभव और गाइडलाइन के आधार पर इलाज करते हैं, जिससे मरीजों पर अनावश्यक दवाइयों और जांचों का बोझ पड़ता है. सरकार का यह कदम मरीजों को न केवल बेहतर इलाज दिलाएगा बल्कि फिजूलखर्ची पर भी लगाम लगाएगा.

NMC ने लागू करने का नोटिस जारी क‍िया

केंद्र सरकार ने कुल 157 स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो (STWs) नोटिफाई किए हैं. इन नियमों का पालन अब सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को करना अनिवार्य होगा. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने इसे लागू करने का नोटिस जारी कर दिया है. ये वर्कफ्लो मरीज को स्थिर करने से लेकर जरूरी टेस्ट कराने और दवा-उपचार की प्रक्रिया तक का पूरा खाका पेश करते हैं. उदाहरण के तौर पर, कार्डियोलॉजी में हार्ट फेलियर के मरीज के लिए सांस फूलने की स्थिति में किन जांचों और दवाओं की जरूरत है, इसका पूरा स्टैंडर्ड तरीका बताया गया है.

STWs से क्या होगा?

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, पहले डॉक्टरों के पास अलग-अलग गाइडलाइन्स और पर्सनल एक्सपीरिएंस ही मुख्य आधार हुआ करते थे. इससे मरीजों के इलाज में असमानता और कई बार ओवर-ट्रीटमेंट जैसी स्थितियां पैदा होती थीं. अब STWs डॉक्टरों को एक सटीक वैज्ञानिक और प्रमाणित रोडमैप देंगे, जिससे मरीज को न केवल समय पर सही इलाज मिलेगा बल्कि इलाज की क्वालिटी भी एक समान रहेगी.

कैसे तैयार हुआ प्रोटोकॉल?

यह प्रोटोकॉल्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की मदद से तैयार किए गए हैं. इसमें 28 मेडिकल स्पेशियलिटी को कवर किया गया है, जिसमें कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और डर्मेटोलॉजी जैसी अहम ब्रांच शामिल हैं. सरकार का यह कदम हेल्थकेयर सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है. इससे न केवल डॉक्टरों को स्पष्ट दिशानिर्देश मिलेंगे बल्कि मरीजों का भरोसा भी मजबूत होगा कि देश के किसी भी हिस्से में उन्हें एक जैसा और क्‍वाल‍िटी वाला इलाज मिलेगा.