8th Pay Commission :₹50,000 न्यूनतम वेतन, 36% HRA....सरकारी शिक्षकों ने रखीं बड़ी डिमांड

8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) ने 8वें वेतन आयोग के सामने वेतन, भत्तों और पदोन्नति फ्रेमवर्क में बड़े बदलावों की डिमांड रखी है. 20 अप्रैल 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अपेक्षाएं शामिल हैं. PSNM ने न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड की है.

₹50,000 से ₹60,000 न्यूनतम वेतन की मांग

PSNM ने प्रस्ताव दिया है कि लेवल-1 कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹50,000 से ₹60,000 के बीच होना चाहिए. वहीं, लेवल-6 एंट्री लेवल शिक्षकों के लिए बेसिक वेतन ₹1,34,500 तक करने की मांग की गई है. इसके अलावा संगठन ने फिटमेंट फैक्टर 2.62 से 3.83 तक तय करने की सिफारिश की है. ये 7वें वेतन आयोग के 2.57 से काफी अधिक है. साथ ही हर साल 6-7% वार्षिक सैलरी ग्रोथ की मांग भी की गई है.

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HRA, DA और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की मांग

PSNM ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को मौजूदा 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने की मांग रखी है. महंगाई भत्ता (DA) 50% पहुंचने पर बेसिक पे में मर्ज करने और दो दशमलव तक गणना करने की भी मांग की गई है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव दिया गया है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बेसिक पे का 12-15% तय करने और न्यूनतम ₹9,000 + DA लिंक्ड बढ़ोतरी की मांग की गई है. साथ ही डिजिटल सपोर्ट अलाउंस के रूप में ₹2,000 प्रतिमाह देने का सुझाव दिया गया है.

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छुट्टियों और रिटायरमेंट लाभों पर भी जोर

PSNMने ज्ञापन में 14 कैजुअल लीव, 30 अर्जित अवकाश और 20 मेडिकल लीव सालाना देने की मांग की गई है. रिटायरमेंट पर अर्जित अवकाश नकदीकरण सीमा 400 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कवरेज ₹2 करोड़ तक बढ़ाने और ग्रेच्युटी सीमा ₹50 लाख करने की मांग भी शामिल है.

5 डे वीक और कैशलेस इलाज की मांग

PSNM ने सप्ताह में पांच दिन की मांग की साथ ही, बोनस राशि ₹27,640 तक बढ़ाने और OPD-IPD दोनों सेवाओं को कवर करने वाली पूरी तरह कैशलेस हेल्थकेयर सुविधा लागू करने की मांग की है.

प्रमोशन और पेंशन सुधार की मांग

करियर प्रोग्रेशन को लेकर संगठन ने MACP स्कीम में बदलाव कर 10, 20 और 30 साल की जगह 6, 12, 18 और 24 साल पर अपग्रेडेशन देने की मांग की है. संगठन ने कहा कि कई शिक्षकों को प्रमोशन में 20 साल तक इंतजार करना पड़ता है. इसे देखते हुए TGT से PGT पदोन्नति 6-7 साल में देने की मांग की गई है.

OPS बहाली और रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की मांग

PSNM ने NPS और UPS खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग दोहराई है. साथ ही रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने और सिविल कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) लागू करने का सुझाव दिया है.