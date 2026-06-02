अब बदल जाएगा महंगाई मापने का तरीका, 15 जून से WPI नहीं, PPI होगा नया पैमाना

Govt to Replace WPI with PPI : भारत सरकार अगले पांच वर्षों में होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर उसकी जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) लागू करने की तैयारी में है. इस बदलाव का उद्देश्य महंगाई और उत्पादन लागत से जुड़े आंकड़ों को अधिक सटीक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है.

15 जून से शुरू होगी नई व्यवस्था

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार प्रवीण माहतो के अनुसार, 15 जून 2026 से नए आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित WPI श्रृंखला जारी की जाएगी. इसी दिन देश में पहली बार आधिकारिक रूप से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) भी प्रकाशित किया जाएगा. मंत्रालय का कहना है कि नई श्रृंखला के लॉन्च के साथ भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जो उत्पादकों के स्तर पर कीमतों में बदलाव को मापने के लिए PPI का इस्तेमाल करते हैं.

क्या WPI पूरी तरह खत्म हो जाएगा?

हालांकि सरकार WPI को हटाने की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन इसे तुरंत बंद नहीं किया जाएगा. कई व्यावसायिक अनुबंधों और मूल्य निर्धारण से जुड़े मामलों में WPI का व्यापक उपयोग होता है. इसी वजह से अगले पांच वर्षों तक WPI और PPI दोनों सूचकांक समानांतर रूप से जारी किए जाएंगे.

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PPI से क्या होगा फायदा?

PPI उत्पादकों के स्तर पर कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है. इससे यह समझने में आसानी होगी कि कच्चे माल की लागत बढ़ने पर उद्योग उसका कितना असर तैयार उत्पादों की कीमतों पर डालते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह प्रणाली महंगाई के वास्तविक दबाव को बेहतर तरीके से दर्शाती है और नीति निर्माण में अधिक उपयोगी साबित होती है. नई व्यवस्था के तहत शुरुआती चरण में सात प्रमुख सेवाओं के लिए सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (Service PPI) जारी किया जाएगा. इनमें शामिल हैं:

बैंकिंग सेवाएं

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन

बीमा सेवाएं

पेंशन फंड प्रबंधन

रेलवे सेवाएं

हवाई यात्री परिवहन

दूरसंचार सेवाएं

नई WPI श्रृंखला में बड़े बदलाव

सरकार ने नई WPI श्रृंखला में वस्तुओं के दायरे को काफी बढ़ाया है. अब ट्रैक की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है. इसके अलावा बिजली समूह में पहली बार सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया गया है. वहीं कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से हटाकर फ्यूल एंड पावर समूह में स्थानांतरित किया गया है, जिससे संबंधित उत्पादों के वर्गीकरण में बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा.

कब उपलब्ध होंगे नए आंकड़े?

WPI और आउटपुट PPI दोनों की गणना मासिक आधार पर की जाएगी. 15 जून 2026 को मई 2026 के प्रारंभिक आंकड़ों के साथ अप्रैल 2023 से अप्रैल 2026 तक के 37 महीनों का बैक-डेटा भी सार्वजनिक किया जाएगा. सरकार के अनुसार, नई श्रृंखला में डेटा संग्रह, गणना और अनुपलब्ध मूल्य आंकड़ों के समायोजन की प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया गया है.

क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है PPI?

सरकार का कहना है कि PPI उद्योगों की वास्तविक लागत में होने वाले बदलाव को बेहतर तरीके से दर्शाता है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि उत्पादन लागत बढ़ने का असर बाजार कीमतों पर कितना पड़ रहा है. अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे कई बड़े देशों में यह प्रणाली पहले से लागू है. ऐसे में भारत का PPI अपनाना वैश्विक मानकों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

WPI क्या होता है?

होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है. भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1942 में हुई थी. वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे बदलकर अब 2022-23 किया जा रहा है.