फ्लाइट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा झटका! इनबिल्ट ट्रैवल इंश्योरेंस पर सरकार की तैयारी, मिलेगा 80% रिफंड!

सूत्रों के मुताबिक एविएशन सेक्रेटरी एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इस योजना को बिना एडिशनल लागत यात्रियों तक पहुंचाया जा सके. एक प्रमुख एयरलाइन पहले ही इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत शुरू कर चुकी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:25 PM IST
फ्लाइट से कुछ घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर पूरा किराया गंवाने की नौबत अब जल्द ही खत्म हो सकती है. भारत सरकार अगले 2-3 महीनों में हवाई टिकटों में इनबिल्ट ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत यात्रियों को अचानक की गई कैंसिलेशन पर किराए का 80% तक रिफंड मिल सकता है. ये प्रीमियम यात्रियों पर नहीं, बल्कि एयरलाइंस के द्वारा वहन किया जाएगा.

फिलहाल क्या है का नियम?

अभी फ्लाइट के तीन घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर उसे नो-शो (no-show) माना जाता है और कोई रिफंड नहीं दिया जाता है. मेडिकल आपातस्थिति में एयरलाइंस कभी-कभी पूरा रिफंड देती हैं, लेकिन ये उनकी अपनी विवेकाधिकार पर निर्भर करता है.

कैसे काम करेगा इनबिल्ट इंश्योरेंस?

सूत्रों के मुताबिक एविएशन सेक्रेटरी एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इस योजना को बिना एडिशनल लागत यात्रियों तक पहुंचाया जा सके. एक प्रमुख एयरलाइन पहले ही इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत शुरू कर चुकी है. एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि  हम देख रहे हैं कि क्या न्यूनतम किराए वाली श्रेणी में इंश्योरेंस जोड़ा जा सकता है ताकि यात्रियों को कुछ रिफंड मिल सके. सूत्रों का अनुमान है कि प्रत्येक टिकट पर लगभग 50 रुपये का प्रीमियम इस योजना को टिकाऊ बना सकता है.

इंश्योरेंस कंपनियों का लॉजिक

ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनियां ऐतिहासिक डेटा देखती हैं, कितने यात्री अंतिम समय पर टिकट कैंसिल करते हैं और किस कारण से. अगर ये रेश्यो कम होता है तो जोखिम कम माना जाता है और योजना आसानी से लागू हो सकती है. एक एयरलाइन अधिकारी के मुताबिक, 200-300 यात्रियों में से अगर 2-3 लोग ही जेन्युइन कारणों से कैंसिल करें तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी फिट बैठता है.

DGCA भी बदल रहा है रिफंड नियम

यात्रियों की लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए DGCA भी अपने रिफंड नियमों को और अधिक पैसेंजर-फ्रेंडली बनाने की तैयारी में है. ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि रिफंड में देरी, कैंसिल टिकट पर कम रिफंड, रिफंड के नाम पर भविष्य की यात्रा के लिए क्रेडिट शेल देना जैसी समस्याओं को दूर किया जाएगा. DGCA का कहना है कि बढ़ती शिकायतों के कारण न्यूनतम रिफंड मानक तय करना जरूरी हो गया है ताकि यात्रियों के हित सुरक्षित रह सकें.

Gaurav Singh

