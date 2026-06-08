/NLC India में सरकार बेचने जा रही हिस्सेदारी, OFS के जरिए निवेशकों को मिलेगा डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मौका; जानें पूरी डिटेल

NLC India : केंद्र सरकार अपने विनिवेश यानी डिसइनवेस्टमेंट को आगे बढ़ाते हुए सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी कम करने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी क्रम में अब सरकारी बिजली और खनन कंपनी NLC इंडिया में भी हिस्सेदारी बिक्री की तैयारी की गई है. कंपनी कोयला खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वहीं, हाल के वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं पर भी तेजी से फोकस कर रही है.
सरकार ने NLC इंडिया में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. ये बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से की जाएगी. यदि निवेशकों की ओर से अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो ग्रीन-शू विकल्प के तहत एडिशनल 1 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है. इस तरह कुल 3 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बाजार में उतारे जाने की संभावना है. सरकार का उद्देश्य विनिवेश के जरिए राजस्व जुटाने के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को धीरे-धीरे कम करना है. इससे पहले भी कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री के जरिए सरकार अच्छी रकम जुटा चुकी है.
OFS प्रक्रिया के पहले दिन यानी 9 जून 2026 को संस्थागत निवेशक बोली लगा सकेंगे. इसके बाद 10 जून 2026 को खुदरा निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा. सरकार ने इस इश्यू के लिए 303 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया है. ये कीमत कंपनी के हालिया बाजार भाव से कम है. सोमवार के कारोबारी सेशन में NLC इंडिया का शेयर 335.65 रुपये पर बंद हुआ था. ऐसे में निवेशकों को मार्केट प्राइस की तुलना में आकर्षक छूट पर शेयर खरीदने का अवसर मिल सकता है.
साल 1956 में स्थापित NLC इंडिया देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में गिनी जाती है. कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है और ये कोयला मंत्रालय के अधीन कार्य करती है. इसका मुख्य व्यवसाय लिग्नाइट कोयले का खनन और बिजली उत्पादन है. तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में कंपनी का सबसे बड़ा परिचालन केंद्र स्थित है. इसके अलावा राजस्थान, ओडिशा समेत कई राज्यों में भी कंपनी की परियोजनाएं संचालित हैं.