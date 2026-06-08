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NLC India में सरकार बेचने जा रही हिस्सेदारी, OFS के जरिए निवेशकों को मिलेगा डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मौका; जानें पूरी डिटेल

सरकार ने NLC इंडिया में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. ये बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से की जाएगी. यदि निवेशकों की ओर से अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो ग्रीन-शू विकल्प के तहत एडिशनल 1 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 08, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:22 PM IST
NLC India में सरकार बेचने जा रही हिस्सेदारी, OFS के जरिए निवेशकों को मिलेगा डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मौका; जानें पूरी डिटेल
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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