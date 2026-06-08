/NLC India में सरकार बेचने जा रही हिस्सेदारी, OFS के जरिए निवेशकों को मिलेगा डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मौका; जानें पूरी डिटेल

सरकार ने NLC इंडिया में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. ये बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से की जाएगी. यदि निवेशकों की ओर से अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो ग्रीन-शू विकल्प के तहत एडिशनल 1 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है. इस तरह कुल 3 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बाजार में उतारे जाने की संभावना है. सरकार का उद्देश्य विनिवेश के जरिए राजस्व जुटाने के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को धीरे-धीरे कम करना है. इससे पहले भी कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री के जरिए सरकार अच्छी रकम जुटा चुकी है.