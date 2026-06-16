Gold Base Import Price: अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस खबर से घरेलू बाजार से गोल्ड या सिल्वर खरीदने का प्लान कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए दोनों कीमती धातुओं के बेस इम्पोर्ट प्राइस (Base Import Prices) में भारी इजाफा किया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) की तरफ से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, नई कीमत को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
सरकार की तरफ से अचानक लिया गया यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि तीन दिन पहले ही सरकार ने इन कीमती धातुओं की बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती करके आम जनता को राहत दी थी. लेकिन अब उस राहत को वापस ले लिया गया है. इससे पहले सरकार ने मई के महीने में सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया था. सरकार के कदम के बाद घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ गए थे. उस समय सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर सीधा 15 प्रतिशत कर दिया था.
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सोने के बेस इम्पोर्ट प्राइस में 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद नई कीमत 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी तरफ चांदी की कीमत में करीब 4 फीसदी का बड़ा उछाल आया है. चांदी की बेस इम्पोर्ट प्राइस में 83 डॉलर प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है. इससे इसकी नई कीमत 2,175 डॉलर प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. आपको बता दें महज तीन दिन पहले ही सरकार ने सोने में 80 डॉलर और चांदी में 276 डॉलर प्रति किलोग्राम की बड़ी कटौती की थी. नए नोटिफिकेशन के बाद यह बेअसर हो गई है.
सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम के पीछे देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) को सुरक्षित रखना है. दरअसल, वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और संघर्ष के कारण देश के फॉरेक्स रिजर्व पर काफी दबाव देखा जा रहा है. इसी दबाव को कम करने और गैर-जरूरी आयात पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले दो महीनों में दूसरी बार इम्पोर्ट ड्यूटी से जुड़ा सख्त कदम उठाया है. पिछले महीने सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर देश से बाहर जाने वाले पैसे को रोकने का कदम उठाया था.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, 5 जून तक देश का गोल्ड रिजर्व (Gold Reserves) वीकली बेस पर 1.98 अरब डॉलर बढ़कर 114.58 अरब डॉलर हो गया है. हालांकि, इसके बावजूद देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 711 मिलियन डॉलर घटकर 681.61 अरब डॉलर पर आ गया. इस गिरावट की मुख्य वजह फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में आई कमी है, जो कि फॉरेक्स रिजर्व का बड़ा हिस्सा होता है. वीकली बेस पर एफसीए (FCA) 2.70 अरब डॉलर घटकर 543.44 अरब डॉलर रह गया है.
कीमत बढ़ाने के साथ ही सरकार ने चांदी के इम्पोर्ट को लेकर नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर निर्देश दिया कि चांदी की सिल्लियों (सिल्वर बार्स) की इम्पोर्ट पॉलिसी को 'फ्री' से बदलकर 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया है. जून की शुरुआत में किए गए इस बदलाव के बाद अब व्यापारियों को चांदी देश में लाने के लिए पहले सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. अब बैंकों, आरबीआई की तरफ से नॉमिनेट एजेंसियों या इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिये चांदी आयात करने के लिए डीजीएफटी (DGFT) की मंजूरी लेनी होगी.