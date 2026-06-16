सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सोने के बेस इम्पोर्ट प्राइस में 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद नई कीमत 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी तरफ चांदी की कीमत में करीब 4 फीसदी का बड़ा उछाल आया है. चांदी की बेस इम्पोर्ट प्राइस में 83 डॉलर प्रति किलोग्राम का इजाफा क‍िया गया है. इससे इसकी नई कीमत 2,175 डॉलर प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. आपको बता दें महज तीन दिन पहले ही सरकार ने सोने में 80 डॉलर और चांदी में 276 डॉलर प्रति किलोग्राम की बड़ी कटौती की थी. नए नोट‍िफ‍िकेशन के बाद यह बेअसर हो गई है.