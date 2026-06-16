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पहले कटौती, अब सरकार ने फ‍िर बढ़ाया सोने-चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस, आधी रात आई खबर से महंगा होगा गोल्‍ड?

Silver Base Import Price: सरकार ने तीन द‍िन पहले ही सोने-चांदी के बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती की थी. लेक‍िन अब इसे कल से फ‍िर बढ़ा द‍िया गया है. इसमें क‍िये गए इजाफे से यह साफ है क‍ि इसका असर घरेलू बाजार में कीमत पर देखा जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 16, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:02 AM IST
पहले कटौती, अब सरकार ने फ‍िर बढ़ाया सोने-चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस, आधी रात आई खबर से महंगा होगा गोल्‍ड?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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