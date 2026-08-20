चीनी संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन, बाहर से आएगी 10 लाख टन रॉ-शुगर; ड्यूटी माफ

Sugar Import India: जब किसी जरूरी चीज की कीमतें घरेलू बाजार में तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो सरकार को सप्लाई बढ़ाने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है. चीनी के मामले में भी अब यही कदम उठाया गया है. पिछले करीब दो महीनों में चीनी के दाम लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गए हैं और सामने त्योहारी सीजन है. ऐसे में सरकार ने करीब 10 साल बाद कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है. 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ-शुगर बिना कस्टम ड्यूटी के भारत में मंगाई जा सकेगी.
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने गुरुवार यानी 20 अगस्त को कच्ची चीनी के आयात से जुड़ी नीति में बदलाव किया है. नए फैसले के तहत टैरिफ रेट कोटा के तहत अधिकतम 10 लाख मीट्रिक टन रॉ-शुगर को बिना ड्यूटी के आयात करने की इजाजत दी गई है.
वाणिज्य मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक, अब से 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन रॉ-शुगर का ड्यूटी फ्री आयात किया जा सकेगा. ये फैसला भारत के त्योहारी सीजन से पहले लिया गया है. त्योहारों के दौरान मिठाइयों, केक और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की मांग बढ़ जाती है. भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. ऐसे में त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में कीमतों पर और दबाव पड़ने की आशंका थी.
घरेलू उत्पादन में कमी और सप्लाई में आई तंगी के कारण भारत को करीब एक दशक में पहली बार चीनी का आयात करना पड़ रहा है. सरकार का मानना है कि ड्यूटी फ्री आयात से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. एनालिस्ट के मुताबिक, भारत के बढ़ते चीनी आयात का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ सकता है. भारत की अतिरिक्त मांग से लंदन और न्यूयॉर्क में चीनी की बेंचमार्क कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है.