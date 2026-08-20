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चीनी संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन, बाहर से आएगी 10 लाख टन रॉ-शुगर; ड्यूटी माफ

घरेलू बाजार में चीनी के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को मंजूरी दी है. DGFT के मुताबिक, इस आयात की अनुमति 31 अक्टूबर तक रहेगी.

Reported ByGaurav Singh
Published: Aug 20, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:19 PM IST
चीनी संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन, बाहर से आएगी 10 लाख टन रॉ-शुगर; ड्यूटी माफ
Image Credit: Social media/X

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