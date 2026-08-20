चीनी संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन, बाहर से आएगी 10 लाख टन रॉ-शुगर; ड्यूटी माफ

Sugar Import India: जब किसी जरूरी चीज की कीमतें घरेलू बाजार में तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो सरकार को सप्लाई बढ़ाने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है. चीनी के मामले में भी अब यही कदम उठाया गया है. पिछले करीब दो महीनों में चीनी के दाम लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गए हैं और सामने त्योहारी सीजन है. ऐसे में सरकार ने करीब 10 साल बाद कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है. 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ-शुगर बिना कस्टम ड्यूटी के भारत में मंगाई जा सकेगी.