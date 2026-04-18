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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी

ये फैसला ऐसे समय आया है जब कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग की जा रही है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:14 PM IST
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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी

DA Hike:  केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा राहत भरा तोहफा दिया है. शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी के 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. ये जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और पेंशनर्स पर भी लागू होगा.

सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में डीए को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी किया था.

कब से होगी बढ़ोतरी?

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ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई थी और कर्मचारियों को एरियर के साथ इसका भुगतान किया गया था. सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की समीक्षा करती है. महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का एक हिस्सा होता है, जो महंगाई दर के अनुसार तय किया जाता है. इससे कर्मचारियों की आय पर महंगाई का असर कम होता है.

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8वें वेतन आयोग को लेकर भी बढ़ी उम्मीदें

ये फैसला ऐसे समय आया है जब कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग की जा रही है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने अपने ज्ञापन में 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है. अगर यह लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकता है. इसके अलावा संगठन ने वेतन गणना में परिवार की परिभाषा बढ़ाकर आश्रित माता-पिता को शामिल करने, वेतन असमानता पर सीमा तय करने, ज्यादा इंक्रीमेंट और महंगाई से जुड़ी भत्तों में वृद्धि की भी मांग की है.

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ सॉवरेन मैरीटाइम फंड को भी मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों को सस्ता और स्थिर बीमा कवर उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ाने और इसके लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये देने का फैसला भी किया है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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