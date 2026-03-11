LPG Cylinder Shortage: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव के बीच एलपीजी सप्‍लाई में द‍िक्‍कत आने की खबर आ रही है. इस पर सरकार की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि एलपीजी की सप्‍लाई में क‍िसी तरह की परेशानी नहीं है. केंद्रीय कैब‍िनेट की बैठक में बुधवार को साफ कहा गया क‍ि हमारे पास सप्‍लाई चेन मैनेजमेंट स‍िस्‍टम है, इसल‍िए क‍िसी भी तरह से एलपीजी क्राइसेस का असर भारतीय बाजार पर नहीं होगा. आपको बता दें सरकार की तरफ से एहत‍ियाती कदम उठाते हुए पहले ही 19 क‍िलो पर कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर की सप्‍लाई रोकी जा रही है.

जंग के बीच आपका च‍िंत‍ित होना स्वाभाविक...

इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार पूरे हालात पर नजर रख रही है. घरेलू एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट जारी रखने के ल‍िए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा 'ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है.' उन्होंने कहा जंग के बीच आपका च‍िंत‍ित होना स्वाभाविक है. लेकिन सरकार पूरे हालात को बारीकी से मॉनिटर कर रही है. सरकार इस पर प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है. सरकार ने र‍िफाइनर‍ियों से ज्‍यादा से ज्‍यादा एलपीजी उत्‍पादन करने के ल‍िए कहा है.

ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अस्‍थ‍िरता बढ़ी

सरकार की तरफ से यह आश्‍वासन ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ द‍िन से कमर्शियल LPG स‍िलेंडर के क्राइसेस को लेकर खबर हा रही है. वेस्‍ट एश‍िया में ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अस्‍थ‍िरता बढ़ गई है. होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बंद होने से नेचुरल गैस और LPG इम्पोर्ट पर असर द‍िखाई दे रहा है. क‍िसी भी तरह की समस्‍या न हो, इसको ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही मंगलवार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट (ECA) को लागू क‍र द‍िया है.

एलपीजी प्रोडक्‍शन बढ़ाने के ल‍िए कहा गया

पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट को एलपीजी प्रोडक्‍शन बढ़ाने के ल‍िए कहा गया है. सरकार घरेलू ग्राहकों को प्र‍ियोर‍िटी देते हुए पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) की सप्लाई पर भी फोकस कर रही है. राज्‍य सरकारों ने भी अलर्ट जारी कर द‍िया है. यूपी सरकार की तरफ से गैस पेट्रोल डीजल पर अफवाह और कालाबाजारी को लेकर अलर्ट जारी क‍िया गया है. उत्‍तर प्रदेश में नोएडा से गोरखपुर तक जांच और छापेमारी चल रही है.

यूपी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं है. सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है.