/खेती में इस्तेमाल होने वाले इस कीटनाशक पर लगेगा बैन, इंसानों और जानवरों के लिए गंभीर खतरा

Paraquat Dichloride Ban: केंद्र सरकार ने पैराक्‍वाट डाइक्लोराइड (Paraquat Dichloride) पर पूरी तरह बैपन लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर द‍िया है. प्रस्ताव के अनुसार पैराक्‍वाट डाइक्लोराइड को बनाना, उसका आयात करना, बिक्री, ट्रांसपोर्टेशन, ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन और उपयोग पूरी तरह प्रत‍िबंध‍ित रहेगा. सरकार ने कहा कि यह कीटनाशक इंसानों और जानवरों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है. नोटिफिकेशन में बताया गया कि 70 से ज्‍यादा देशों में इसको लेकर कड़े प्रतिबंध पहले से लागू हैं. रजिस्ट्रेशन कमेटी ने इसके सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस लेने की सिफारिश की है. ज‍िनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, उन्हें 3 महीने के अंदर इसे वापस करना होगा, नहीं तो उनके ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. आम जनता और संबंधित पक्ष 30 दिन के अंदर ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं. (खबर अपडेट हो रही है)