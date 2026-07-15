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खेती में इस्तेमाल होने वाले इस कीटनाशक पर लगेगा बैन, इंसानों और जानवरों के लिए गंभीर खतरा

Paraquat Dichloride: नोटिफिकेशन में बताया गया कि 70 से ज्‍यादा देशों में इसको लेकर कड़े प्रतिबंध पहले से लागू हैं. रजिस्ट्रेशन कमेटी ने इसके सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस लेने की सिफारिश की है. ज‍िनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, उन्हें 3 महीने के अंदर इसे वापस करना होगा

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 15, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:38 PM IST
खेती में इस्तेमाल होने वाले इस कीटनाशक पर लगेगा बैन, इंसानों और जानवरों के लिए गंभीर खतरा
Image Credit: file pic Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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