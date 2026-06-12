Petrol-Diesel Latest News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आम आदमी को पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रको लेकर किसी प्रकार की दिक्कत न हो. इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार के आदेश के अनुसार अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स पेट्रोल पंपों से बल्क में पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद पाएंगे. सरकार के आदेश के अनुसार उन्हें अपनी जरूरत का तेल बल्क सेल प्वाइंट से लेने के लिए कहा गया है. सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह फैसला देश के कुछ हिस्सों में अचानक बढ़ी तेल की डिमांड, खासकर डीजल की मांग को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है. इस कदम को उठाने के पीछे सरकार का मकसद किसी भी प्रकार की जमाखोरी को रोकना है.
दरअसल, थोक और रिटेल तेल की कीमत में बड़े अंतर के कारण बड़े खरीदारों ने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय सीधे पेट्रोल पंपों का रुख करना शुरू कर दिया था. इससे आम आदमी के लिए क्राइसिस होने की आशंका बढ़ गई थी. सरकार की तरफ से लगाई गई रोक के पीछे की कैलकुलेशन देखें तो यह बेहद दिलचस्प है. इस समय दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल के दाम 95.20 रुपये प्रति लीटर है, थोक में देखें तो यह दाम 134.50 रुपये प्रति लीटर का है. कीमत में यह भारी अंतर इसलिए आया क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को ग्लोबल क्राइसिस के असर से बचाने के लिए रिटेल (Retail) कीमत को काबू में रखा.
इस तरह की किसी भी गड़बड़ पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने 11 जून को 'मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2026' जारी किया. इसके तहत ऑयल मार्केटिंग और पेट्रोल पंप डीलर्स को निर्देश दिया गया कि वे खुदरा आउटलेट से होने वाली थोक खरीदारी की बिक्री पर लगाम लगाएं. इस पाबंदी को एक बार में 90 दिन की अवधि के लिए लागू किया गया है. सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रही जियो-पॉलिटिकल (Geopolitical) टेंशन के कारण इंटरनेशनल पेट्रोलियम सप्लाई चेन, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और तेल की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है.
इस हालात में देश के अंदर ईंधन का बैलेंस बनाए रखना रखना बेहद जरूरी है. नई सिस्टम के तहत अब बड़े खरीदारों को केवल अपने निजी कंज्यूमर पंप (Consumer Pumps) के जरिये ही तेल की व्यवस्था करनी होगी. सरकार को डर है कि यदि इंडस्ट्रीज इसी तरह पेट्रोल पंपों से तेल लेती रहीं तो आम जनता के लिए रखा गया स्टॉक खत्म हो जाएगा और लोकल लेवल पर किल्लत बन जाएगी. इससे आम आदमी से जुड़ी जरूरी सर्विस ठप हो सकती हैं. इसी को देखते हुए नए नियम तय किये गए हैं. इस नियम के बाद रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री केवल वाहनों के ईंधन टैंक या फिर पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) की तरफ से स्वीकृत कंटेनर में ही की जा सकेगी.
इसके अलावा यह भी नियम है कि कोई भी कस्टमर या व्हीकल एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर ही डीजल खरीद सकेगा. सरकार के आदेश में यह भी साफ किया गया कि इस तरह खरीदे गए डीजल को आगे किसी भी कीमत पर दोबारा बेचा नहीं जा सकता. नए नियम को जमीन पर कड़ाई से लागू करने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों और राज्य सरकारों को सौंपी गई है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे जमाखोरी, ब्लैकमार्केटिंग, अवैध खरीद और ईंधन की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.