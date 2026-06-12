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Petrol-Diesel News: पेट्रोल पंपों से इंडस्‍ट्रीज को नहीं म‍िलेगा तेल, सरकार का बड़ा फैसला, आम जनता को ही मिलेगी राहत!

Petrol Diesel Sale Ban: थोक और र‍िटेल तेल के दाम में बड़ा अंतर होने के कारण सरकार ने पेट्रोल पंपों से थोक में पेट्रोल-डीजल की ब‍िक्री पर रोक लगा दी है. यह रोक अगले 90 द‍िन तक जारी रहेगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 12, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:02 AM IST
Petrol-Diesel News: पेट्रोल पंपों से इंडस्‍ट्रीज को नहीं म‍िलेगा तेल, सरकार का बड़ा फैसला, आम जनता को ही मिलेगी राहत!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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