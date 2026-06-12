इस हालात में देश के अंदर ईंधन का बैलेंस बनाए रखना रखना बेहद जरूरी है. नई स‍िस्‍टम के तहत अब बड़े खरीदारों को केवल अपने निजी कंज्‍यूमर पंप (Consumer Pumps) के जरिये ही तेल की व्यवस्था करनी होगी. सरकार को डर है क‍ि यद‍ि इंडस्‍ट्रीज इसी तरह पेट्रोल पंपों से तेल लेती रहीं तो आम जनता के लिए रखा गया स्टॉक खत्म हो जाएगा और लोकल लेवल पर किल्लत बन जाएगी. इससे आम आदमी से जुड़ी जरूरी सर्व‍िस ठप हो सकती हैं. इसी को देखते हुए नए नियम तय क‍िये गए हैं. इस न‍ियम के बाद र‍िटेल पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री केवल वाहनों के ईंधन टैंक या फिर पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) की तरफ से स्वीकृत कंटेनर में ही की जा सकेगी.