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पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला; पाइपलाइन बिछाने के लिए नया नियम लागू, अब गैस कनेक्शन होगा आसान

सरकार का लक्ष्य देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना है और आखिरी छोर तक गैस पहुंचाना और रसोई, ट्रांसपोर्ट और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:33 PM IST
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Government Notifies Landmark Order : भारत सरकार ने एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत जारी ये आदेश देशभर में गैस पाइपलाइन बिछाने, विस्तार और संचालन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए लाया गया है. ये आदेश गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होते ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. इसका मकसद गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आ रही देरी, जमीन की अनुमति से जुड़ी दिक्कतों और जटिल नियमों को खत्म करना है.

क्या है नए नियम का उद्देश्य?

सरकार का लक्ष्य देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना है और आखिरी छोर तक गैस पहुंचाना और रसोई, ट्रांसपोर्ट और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

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क्यों जरूरी था ये फैसला?

भारत में तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग और बदलते ग्लोबल एनर्जी आउटलुक को देखते हुए एक मजबूत और एनर्जी सिस्टम की जरूरत थी. पुराने नियमों में देरी, अस्पष्टता और अनुमतियों की जटिल प्रक्रिया बड़ी बाधा बन रही थी. नया आदेश इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए लाया गया है.

क्या है नए आदेश की प्रमुख खासियतें

1. पारदर्शी और स्पष्ट नियम

अब पाइपलाइन बिछाने और विस्तार के लिए एक समान और स्पष्ट नियम लागू होंगे. इससे कंपनियों को प्रक्रिया समझने में आसानी होगी और अनिश्चितता खत्म होगी.

2. इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

  • समयबद्ध मंजूरी (Time-bound अप्प्रोवल्स)

  • 'डीम्ड अप्रूवल' का प्रावधान यानी तय समय में जवाब न मिलने पर मंजूरी मानी जाएगी

  • अलग-अलग राज्यों में अलग नियमों की समस्या खत्म

  • अनावश्यक शुल्क और चार्ज खत्म

3. पाइपलाइन नेटवर्क का तेज विस्तार

नए नियम से कंपनियों को आसानी से जमीन तक पहुंच मिलेगी. इससे शहरों और कस्बों में गैस पाइपलाइन तेजी से बिछेगी. इससे PNG कनेक्शन भी तेजी से बढ़ेंगे.

4. उपभोक्ताओं को सीधा फायदा

  • PNG कनेक्शन तय समय में मिलेगा

  • जहां पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां धीरे-धीरे LPG से PNG में शिफ्ट

  • जहां संभव नहीं, वहां विकल्प जारी रहेगा

5 जनहित की सुरक्षा

  • स्थानीय निकाय या निजी संस्थाएं पाइपलाइन के लिए अनावश्यक रोक नहीं लगा सकेंगी

  • विवाद समाधान के लिए पारदर्शी व्यवस्था

क्या होगा इसका असर?

  • ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी: गैस नेटवर्क के विस्तार से एक ही ईंधन पर निर्भरता कम होगी

  • निवेश बढ़ेगा: स्पष्ट नियमों से कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा

  • इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनेगा: शहरों और छोटे इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क फैलेगा

  • पर्यावरण को फायदा: स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा

  • आर्थिक विकास को बल: सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा से उद्योगों को फायदा मिलेगा

सरकार का क्या कहना है?

सरकार ने साफ किया है कि वह भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ये नया आदेश उसी दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे निवेश, इनोवेशन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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