Petrol-Diesel Price: होर्मुज खुले ना खुले भारत में फिर भी ₹6.45/लीटर सस्ता हो सकता है पेट्रोल, डीजल के घट जाएंगे दाम, अगर सरकार मान ले ये फॉर्मूला

Petrol-Diesel Price: तेल कंपनियां धीरे-धीरे कर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करती जा रही है. बीते 10 दिनों में भारत में 4 बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं. 15 मई के बाद से पेट्रोल में 7 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. तेल कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती लागत का हवाला दे रही है. मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी और होर्मुज बंद होने की वजह से आयात की बढ़ती लागत की वजह से तेल कंपनियों ने रोजाना 1000 करोड़ रुपये से नुकसान की दलील देते हुए पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. युद्ध रोकना और होर्मुज स्ट्रेट को खोलना ये भले सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन तेल पर एक अहम फैसला कर सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट जा सकती है. पेट्रोल-डीजल के दाम 22 रुपये तक गिर सकते हैं.

सरकार के इस फैसले से सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल

भारत में पेट्रोल-डीजल भारी टैक्स की मार झेल रहा है. मौजूदा नियम के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की कीमत में बेस प्राइस के अलावा कई तरह से टैक्स जोड़े जाते हैं, जिसमें एक्साइज ज्यूटी, वैट, डीलर कमिशन, सेस आदि शामिल है. 1 लीटर पेट्रोल की कीमत का ब्रेकअप देखें तो...

पेट्रोल का वास्‍तविक मूल्‍य 81.08 रुपये प्रति लीटर

डीलर कमीशन मार्जिन 4.45 रुपया प्रति लीटर

केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी 11.90 रुपये प्रति लीटर

दिल्‍ली सरकार का VAT 16.59 रुपये का वैट

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यानी 81.08 रुपये प्रति लीटर वाला पेट्रोल आप तक पहुंचते-पहुंचते 102.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच जाता है. इसी तरह से डीजल पर भी भारी भरकर टैक्स वसूली होती है. अगर कुल टैक्स की बात करें तो पेट्रोल पर करीब 42 फीसदी टैक्स लगता है. 1 लीटर पेट्रोल पर 21.04 रुपये सिर्फ टैक्स के जुड़ जाते हैं. इसलिए रिफाइनरी से निकलने वाला पेट्रोल-डीजल आप तक पहुंचते-पहुंचते बहुत सारे टैक्सों से होकर गुजरने की वजह से महंगा हो जाता है.

अगर सरकार मान ले ये बात तो कितना सस्ता हो जाएग पेट्रोल-डीजल ?

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, VAT जैसे टैक्सों से केंद्र और राज्य सरकार को बड़ी कमाई होती है. टैक्स से होने वाली इस कमाई के चलते वो पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाना नहीं चाहते हैं. अगर ऐसा हो जाए और पेट्रोल-डीजल GST के दायरे में आ जाए तो भारत में तेल सस्ता हो जाएगा .चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बढ़ते दाम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल-डीजल को जीएलटी में शामिल करने की अपील की है, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके.

अगर पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए तो कितने में मिलेगा 1 लीटर तेल ?

अगर पेट्रोल पर अधिकतम जीएसटी 18 फीसदी के दायरे में भी शामिल किया जाए तो भी सस्ता पड़ेगा. दिल्ली के हिसाब से देखें तो यहां पेट्रोल का बेस प्राइस 81.08 रुपये है. इसपर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के बाद 14.59 रुपये के साथ पेट्रोल की कीमत 95.67 (81.08+ 14.59 ) पर पहुंच जाएगा. यानी हर लीटर पर आप 6.45 रुपये बचा लेंगे.

पेट्रोल को GST के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहती है सरकार ?

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर तेल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है. साल 2017 में जब GST लागू किया गया था, तभी से वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई थी, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर केंद्र के साथ-साथ सभी राज्य मनमाना टैक्स वसूल रहे हैं.अगर तेल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट को खत्म कर GST के दायरे में लाया जाए तो ना केवल पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत एक जैसी हो जाएगी, बल्कि दाम में भी कमी आएगी.

कौन-सा राज्य पेट्रोल-डीजल पर वसूलता है सबसे ज्यादा टैक्स ?

पेट्रोल-डीजल पर राज्य सरकारें अलग-अलग VAT और सेंस की वसूली करती है. सबसे ज्यादा वैट तेलंगाना में है. तेलंगाना सरकार पेट्रोल पर 35.20% VAT और डीजल पर 27% वैट वसूलती है. उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 31% VAT + 4/लीटर VAT + ₹1/लीटर रोड डेवलपमेंट सेस और डीजल पर 22.25% VAT + 4/लीटर VAT + 1/लीटर रोड डेवलपमेंट सेस चार्ज करती है. यहीं वजह है कि इन राज्यों में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है. सबसे कम वैट अंडमान -निकोबार में है, जहां सिर्फ 1% वैट लगता है.