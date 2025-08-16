Jobs in Logistics Sector: डिजिटलीकरण और यूलिप जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म सप्लाई सीरीज में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं.' सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और डिजिटलीकरण पर सरकार के प्रयासों ने विकास को और तेज किया है.
Trending Photos
Logistics Sector Growth: देश का लॉजिस्टिक्स सेक्टर साल 2026 तक 10.7 प्रतिशत की कम्पाउंडिंग ग्रोथ रेट (CAGR) के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा. यह जानकारी सरकार की तरफ से दी गई. इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के सरकार के फैसले से इस सेक्टर को सड़क और रेलवे की तरह सस्ते, लॉन्ग टर्म फंडिंग तक पहुंच संभव हुई है. इससे देश की ग्रोथ स्टोरी में भूमिका और मजबूत हुई है. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP), पीएम गतिशक्ति, जीएसटी और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी कई सरकारी पहल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण और लागत में कटौती कर रही हैं.
दो करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा रोजगार
ऑफिशिलय आंकड़ों के अनुसार, 'यह सेक्टर 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और लाखों नए रोजगार पैदा कर रहा है. अंतर्देशीय जलमार्गों (Inland Waterways) ने 2024-25 में रिकॉर्ड 14.55 करोड़ टन की माल ढुलाई की है. डिजिटलीकरण और यूलिप जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म सप्लाई सीरीज में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं.' सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और डिजिटलीकरण पर सरकार के प्रयासों ने विकास को और तेज किया है, जिससे भारत एशिया में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है.
यह भी पढ़ें: 5 साल में 1400% का बंपर रिटर्न! अब NSE मेनबोर्ड पर लिस्ट होने जा रहा ये मल्टीबैगर स्टॉक
सितंबर 2022 में शुरू हुई थी NLP
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) सितंबर 2022 में शुरू की गई थी, जिससे दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करके एक अधिक निर्बाध लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाया जा सके. इस सुधार के तहत, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) जैसी डिजिटल पहल अब पूरी तरह से चालू हैं, जिनका मकसद व्यापार में आसानी को बढ़ाना और कंटेनर आयात-निर्यात (एक्जिम) कार्गो की ट्रैकिंग को सक्षम बनाना है.
सरकार ने आगे कहा कि विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन साधनों को एक समन्वित नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए अक्टूबर 2021 में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान शुरू किया गया था. पीएम गतिशक्ति ने 57 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया है. इसने 1,700 विशाल डेटा लेयर्स को भी एकीकृत किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना के लिए एक वास्तविक एकीकृत और व्यापक मंच तैयार हुआ है.
यह भी पढ़ें: लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हुई बड़ी डील, 1407 करोड़ रुपये में Ecom Express को खरीदेगी Delhivery, शेयर पर होगी नजर
रेल मंत्रालय वर्तमान में दो समर्पित माल ढुलाई गलियारों (DFC) का विकास कर रहा है, जिसमें लुधियाना से सोननगर (1,337 किमी) तक पूर्व क्षेत्र समर्पित माल ढुलाई गलियारा (EDFC) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी (1,506 किमी) तक पश्चिमी क्षेत्र समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC) शामिल है. कुल 2,843 किमी में से, 2741 रूट किलोमीटर (96.4 प्रतिशत) मार्च 2025 तक चालू हो चुके हैं. इन गलियारों से औद्योगिक विकास में तेजी आने और रसद एवं संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है. (इनपुट IANS से)