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LIC के लिए अलग नियम क्यों; क्या 100% FDI से बदलेगा बीमा सेक्टर? सरकार ने लिया बड़ा फैसला

100% फाॅरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री आसान हो जाएगी और उनकी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 02, 2026, 09:52 PM IST
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FDI in insurance Sector :  सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100% फाॅरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री आसान हो जाएगी और उनकी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है. इसमें विदेशी निवेश की सीमा पहले की तरह 20% ही बनी रहेगी, ताकि सरकार अपना नियंत्रण बनाए रख सके.

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने प्रेस नोट 1 (2026 सीरीज) जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी. इसके तहत बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश (जिसमें पोर्टफोलियो निवेश भी शामिल है) ऑटोमैटिक रूट से संभव होगा. लेकिन इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होगी. ये संशोधन ‘सबका बीमा, सबकी सुरक्षा’ से जुड़े बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025 के मुताबिक हुआ है. इसके अधिकांश प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं.

क्यों लिया गया ये फैसला?

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सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बीमा सेक्टर में विदेशी पूंजी और नई तकनीक को लाना है. अब विदेशी कंपनियां बिना किसी भारतीय पार्टनर के भारत में अपनी बीमा कंपनियां स्थापित कर सकती हैं. इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं व किफायती प्रीमियम मिल सकते हैं.

LIC को अलग क्यों रखा गया?

LIC एक सरकारी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संस्था है. इसलिए सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी और नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, इसके  चलते FDI सीमा 20% तक सीमित रखी गई है.

नए नियम क्या कहते हैं?

जिन बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश होगा. उनमें कम से कम एक प्रमुख पद (चेयरमैन, MD या CEO) पर भारतीय नागरिक होना जरूरी है. विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के FEMA नियमों के तहत तय वैल्यूएशन गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

किन-किन पर लागू होगी 100% FDI?

ये सुविधा सिर्फ बीमा कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा मध्यस्थों पर भी लागू होगी. जैसे-

  • इंश्योरेंस ब्रोकर

  • रीइंश्योरेंस ब्रोकर

  • कॉर्पोरेट एजेंट

  • थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA)

  • सर्वेयर और लॉस असेसर

  • मैनेजिंग जनरल एजेंट

  • बीमा रिपॉजिटरी

इन सभी को IRDAI के नियमों का पालन करना होगा. जिन मध्यस्थ कंपनियों में विदेशी स्वामित्व अधिक है. उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर होना जरूरी है. बैंक जैसी संस्थाएं (जो बीमा मध्यस्थ के रूप में काम करती हैं) वे अपने मूल सेक्टर की FDI सीमा के अनुसार ही संचालित होती रहेंगी, बशर्ते उनकी गैर-बीमा आय कुल आय का 50% से अधिक हो.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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