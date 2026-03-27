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Hindi Newsबिजनेसईरान जंग के बीच सरकार का बड़ा कदम, पेट्रोल-डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती

ईरान जंग के बीच सरकार का बड़ा कदम, पेट्रोल-डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती

Petrol-Diesel Excise Duty Cut: क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत का असर आम आदमी पर नहीं पड़े इसके लि‍ए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती का ऐलान क‍िया है। इसके बाद पेट्रोल पर 3 रुपये लीटर की और डीजल पर 0 रुपये की एक्‍साइज ड्यूटी लगेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:19 AM IST
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क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के बीच सरकार का बड़ा कदम. (File Pic)
क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के बीच सरकार का बड़ा कदम. (File Pic)

ईरान वॉर के बीच सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लि‍ए बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये लीटर की कटौती की गई है. सरकार की तरफ से उठाए गए कदम के बाद पेट्रोल पर एक्‍साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपये प्रत‍ि लीटर रह गई है, डीजल पर अब यह जीरो होगी. अभी तक पेट्रोल पर 13 रुपये लीटर और डीजल पर 10 रुपये लीटर की एक्‍साइज ड्यूटी लगाई जा रही थी. एक्‍साइज ड्यूटी कम करके सरकार ने तेल कंपन‍ियों को बड़ी राहत दी है.

सरकार ने यह कदम इजरायल और ईरान जंग के बीच तेहरान की तरफ से भारत के ल‍िए होर्मुज स्‍ट्रेट खोलने के बाद उठाया है. होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी के बाद दुन‍ियाभर में ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन का संकट बना हुआ है. इससे क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. आपको बता दें होर्मुज स्‍ट्रेट से दुन‍ियाभर की जरूरत की करीब 20 प्रत‍िशत तेल और गैस सप्‍लाई होती है. होर्मुज के जर‍िये कतर और ईरान से भी एलपीजी का बड़ा आयात होता है. जंग से पहले भारत इस रूट से आने वाले तेल का 40 से 50 प्रतिशत आयात करता था.

आम आदमी को नहीं म‍िलेगा सीधा फायदा

सरकार की तरफ से एक्‍साइज ड्यूटी की कटौती को लेकर उठाए गए कदम का फायदा आम आदमी को नहीं म‍िलेगा. सरकार की तरफ से इसका फायदा तेल कंपन‍ियों को द‍िया जाएगा. आपको बता दें क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के बीच तेल कंपन‍ियों पर दबाव बना हुआ था. अब तेल कंपन‍ियों को राहत देने के ल‍िए सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है. ज‍िससे कंपन‍ियां खुदरा बाजार में तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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