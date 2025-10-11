Advertisement
trendingNow12957976
Hindi Newsबिजनेस

सरकार ने कर्मचारी की पेंशन से काटे 9.23 लाख, वारिसों ने लड़ा केस और फ‍िर...

Chhattisgarh High Court: रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से शो-कॉज नोटिस जारी किया गया. कुमार ने जवाब दिया और आरोपों से इनकार कर द‍िया. इसके बावजूद 2 फरवरी 2021 को सरकार ने उनकी पेंशन से 9.23 लाख रुपये काटने का आदेश दिया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार ने कर्मचारी की पेंशन से काटे 9.23 लाख, वारिसों ने लड़ा केस और फ‍िर...

Pension Cut: प‍िछले द‍िनों अदालत ने अपने आदेश में कर्मचारी को दी गई एक्‍स्‍ट्रा सैलरी लौटाने से मना कर द‍िया. ऐसा इसल‍िए हुआ क्‍योंक‍ि व‍िभाग की तरफ से लंबे समय बाद कर्मचारी को यह जानकारी दी गई क‍ि उसके खाते में न‍ियमानुसार सैलरी से ज्‍यादा पैसा जा रहा है. अब ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में सामने आया है. इसमें एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन से सरकार ने 9.23 लाख रुपये काट लिये. लेकिन मृतक कर्मचारी के परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की और केस में जीत हासिल की. क्‍या है पूरा मामला, आइए जानते हैं-

पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप

ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार श्री कुमार (काल्‍पन‍िक नाम) को 29 मार्च 1990 को एक सरकारी विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया. 10 साल बाद 2000 में उन्हें ड‍िप्‍टी डायरेक्टर प्रमोट किया गया. लेकिन ग्रेडेशन लिस्ट में बदलाव के कारण उन्हें फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया. बाद में कोर्ट के आदेश से वह फिर ड‍िप्‍टी डायरेक्टर बने और 31 जनवरी 2018 को रिटायर हो गए. रिटायरमेंट से पहले 2016-17 में सरकार ने उन पर पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा द‍िया. उनकी तरफ से इस पर जवाब द‍िया गया क‍ि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और सबकुछ कानूनी था.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार की तरफ से शो-कॉज नोटिस जारी किया
रिटायरमेंट के बाद 13 दिसंबर 2018 को सरकार की तरफ से शो-कॉज नोटिस जारी किया गया. कुमार ने जवाब दिया और आरोपों से इनकार कर द‍िया. इसके बावजूद 2 फरवरी 2021 को सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स 1976 के तहत उनकी पेंशन से 9.23 लाख रुपये काटने का आदेश दिया. कुमार ने इसे गलत फैसला बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी. सरकार के वकील ने दलील दी क‍ि 2016-17 में उन्‍हें नोट‍िस द‍िया गया था और रिटायरमेंट से पहले कार्रवाई शुरू हुई थी.

इस बीच 20 जून 2024 को कुमार की मौत हो गई. उनकी पत्‍नी और बच्चों ने केस जारी रखा. 2 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि बिना पूरी जांच या विभागीय कार्रवाई के पेंशन काटना गलत है. कोर्ट ने सरकार के 9.23 लाख की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना दोषी ठहराए पेंशन नहीं काटी जा सकती. उन्होंने बताया कि शो-कॉज नोटिस और जवाब के अलावा कोई जांच पूरी नहीं हुई. बिना सही प्रोसेस के कटौती करना गलत और अनुचित है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

pension

Trending news

ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
शेख हसीना के राज में क्या हुआ था? सेना के अफसरों को घर से खींचकर हिरासत में लिया गया
bangladesh
शेख हसीना के राज में क्या हुआ था? सेना के अफसरों को घर से खींचकर हिरासत में लिया गया
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...