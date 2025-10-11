Pension Cut: प‍िछले द‍िनों अदालत ने अपने आदेश में कर्मचारी को दी गई एक्‍स्‍ट्रा सैलरी लौटाने से मना कर द‍िया. ऐसा इसल‍िए हुआ क्‍योंक‍ि व‍िभाग की तरफ से लंबे समय बाद कर्मचारी को यह जानकारी दी गई क‍ि उसके खाते में न‍ियमानुसार सैलरी से ज्‍यादा पैसा जा रहा है. अब ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में सामने आया है. इसमें एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन से सरकार ने 9.23 लाख रुपये काट लिये. लेकिन मृतक कर्मचारी के परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की और केस में जीत हासिल की. क्‍या है पूरा मामला, आइए जानते हैं-

पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप

ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार श्री कुमार (काल्‍पन‍िक नाम) को 29 मार्च 1990 को एक सरकारी विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया. 10 साल बाद 2000 में उन्हें ड‍िप्‍टी डायरेक्टर प्रमोट किया गया. लेकिन ग्रेडेशन लिस्ट में बदलाव के कारण उन्हें फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया. बाद में कोर्ट के आदेश से वह फिर ड‍िप्‍टी डायरेक्टर बने और 31 जनवरी 2018 को रिटायर हो गए. रिटायरमेंट से पहले 2016-17 में सरकार ने उन पर पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा द‍िया. उनकी तरफ से इस पर जवाब द‍िया गया क‍ि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और सबकुछ कानूनी था.

सरकार की तरफ से शो-कॉज नोटिस जारी किया

रिटायरमेंट के बाद 13 दिसंबर 2018 को सरकार की तरफ से शो-कॉज नोटिस जारी किया गया. कुमार ने जवाब दिया और आरोपों से इनकार कर द‍िया. इसके बावजूद 2 फरवरी 2021 को सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स 1976 के तहत उनकी पेंशन से 9.23 लाख रुपये काटने का आदेश दिया. कुमार ने इसे गलत फैसला बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी. सरकार के वकील ने दलील दी क‍ि 2016-17 में उन्‍हें नोट‍िस द‍िया गया था और रिटायरमेंट से पहले कार्रवाई शुरू हुई थी.

इस बीच 20 जून 2024 को कुमार की मौत हो गई. उनकी पत्‍नी और बच्चों ने केस जारी रखा. 2 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि बिना पूरी जांच या विभागीय कार्रवाई के पेंशन काटना गलत है. कोर्ट ने सरकार के 9.23 लाख की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना दोषी ठहराए पेंशन नहीं काटी जा सकती. उन्होंने बताया कि शो-कॉज नोटिस और जवाब के अलावा कोई जांच पूरी नहीं हुई. बिना सही प्रोसेस के कटौती करना गलत और अनुचित है.