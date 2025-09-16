 GST कटौती पर नहीं चलेगी बीमा कंपनियों की मनमानी, पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा पूरा फायदा, सरकार की सख्त हिदायत
GST Cut:  केंद्र सरकार ने जीएसटी कटौती कर लोगों को महंगाई से राहत देने की कोशिश की है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया. सरकार की ओर से जीएटी की कटौती लोगों तक पहुंचे इसे लेकर अब बीमा कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 16, 2025, 12:44 PM IST
GST Cut on Insurance: केंद्र सरकार ने जीएसटी कटौती कर लोगों को महंगाई से राहत देने की कोशिश की है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया. सरकार की ओर से जीएटी की कटौती लोगों तक पहुंचे इसे लेकर अब बीमा कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है. सरकार ने बीमा कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बीमा पर जीएसटी कटौती का लाभ बीमाधारकों को मिलना चाहिए.  

इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की हिदायत 
  
केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए,उन्हें जीएसटी का फायदा ग्राहकों को पास करने का निर्देश दिया है. सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जीएसटी सुधारों का प्रचार करने और पॉलिसीधारकों तक लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाएं. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने सरकारी और निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बैठक की.  

बैठक में सचिव ने जीएसटी सुधार के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया. साथ ही कहा कि इससे आम आदमी के लिए इंश्योरेंस लेना किफायती हो जाएगा और पहुंच में सुधार होगा.  वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कदम से इंश्योरेंस को अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बनाने, वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और देश भर में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने की उम्मीद है. यह बैठक जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 56वीं बैठक में अनुमोदित सभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट के अनुसरण में आयोजित की गई थी. बैठक के दौरान, सचिव ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि कर में कटौती का लाभ मौजूदा और संभावित पॉलिसीधारकों, दोनों को पूरी तरह से मिले. 

इंश्योरेंस पर जीरो जीएसटी  

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को अब शून्य कर श्रेणी में डाल दिया गया है। पहले इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, पॉलिसीधारकों को कम प्रीमियम का लाभ मिलेगा. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में कमी आएगी, यह वित्त वर्ष 2025 में उद्योग की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) का 16 प्रतिशत था. हालांकि अगर पूरा लाभ दिया जाता है, तो स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर शून्य दर से मरीजों की सामर्थ्य और पहुंच में वृद्धि होने की उम्मीद है. जैसे-जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच में और सुधार होगा, इससे अस्पताल क्षेत्र को भी लाभ होगा.  रिपोर्ट के अनुसार, दीर्घावधि में, यह कदम स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी और किफायती बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है. आईएएनएस  GST से रोटी-कपड़े के घटे दाम अब RBI सस्ता करेगा मकान ! अक्टूबर में मिल सकती है खुशखबरी की पहली किस्त

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

