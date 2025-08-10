डेस्क जॉब करने वाले कर्मचारी 60 साल में रिटायर, पायलट 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने के लिए फिट...एयर इंडिया का फैसला कितना सही ?

Air India Pilot: अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 विमान हादसे के बाद एयरलाइन कई बदलाव कर रही है. हवाई सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. टाटा का हिस्सा बनने के बाद जहां उम्मीद की जा रही थी कि एयर इंडिया के सेवाएं बेहतर होंगी, वैसा कुछ दिखा नहीं. कर्मचारियों की नाराजगी, खराब मेंटिनेंस, फ्लाइट के अंदर सर्विसेस को लेकर अक्सर शिकायतें आती रही. अब एयर इंडिया ने पायलटों की रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

पायलटों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है ?

टाटा के नियंत्रण वाले एयर इंडिया ने पायलटों के रिटायरमेंट उम्र को लेकर बड़ा फैसला किया है. पायलटों के लिए रिटायरमेंट उम्र को 58 से बढ़ाकर 65 कर दिया है. वहीं बाकी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है. बता दें कि एयर इंडिया के पास 3600 पायलट और 9500 केबिन क्रू मेंबर्स है. विस्तारा के साथ मर्जर के बाद से ही कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को लेकर मंथन चल रहा था. जिसके बाद अब एयर इंडिया ने अपने सभी पायलटों की रिटायरमेंट उम्र एक समान करने के लिए 7 साल बढ़ा दी है. एविएशन रेगुलेटर DGCA ने भी एयर इंडिया के इस फैसले को मंजूरी दे दी है. डीजीसीए के नियमों के अनुसार कमर्शियल पायलट 65 साल तक विमान उड़ा सकते हैं.

हादसे को लेकर उठे कई सवाल

अहमदबाद में हुए विमान हादसे के बाद से एयर इंडिया सवालों से घिरा है. इस हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे की जांच अभी तक चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में पायलटों की खामियों को हादसे की वजह बताया गया है. विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की रिपोर्ट में पायलटों को सवाल में रखा गया. हादसे के बाद खबर ये भी आई कि विमान उड़ा रहे पायलट कैप्टन सुमि‍त सभरवाल कुछ वर्षों से डिप्रेशन और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे और एयर इंडिया से समय पूर्व रिटायरमेंट का मन बना चुके थे. कहने का मतलब ये जब कि हादसे के बाद सवाल पर सवाल उठ रहे हैं. वैसे हालात में एयर इंडिया की ओर से पायलटों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाना काफी चौंकाने वाला है. दरअसल दरअसल हाल के दिनों में एयर इंडिया के कुछ पायलट और केबिन क्रू ने इस्तीफा हो रहे थे. कंपनी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर स्टाफ स्थिरता को बनाए रखना चाहती है.

सरकारी कर्मचारियों की रिटारमेंट उम्र 60, पायलट 65 साल तक भरेंगे उड़ान

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल है, जिसे सालों से बढ़ाकर 62 साल करने की मांग चल रही है, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है. कुर्सी-टेबल पर बैठकर काम करने वाले वाले कर्मचारियों को सरकारी दफ्तर वाले कामों के लिए 60 में रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन पायलट, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों लोगों की जिदंगियों को लेकर विमान उड़ा रहे हैं उनकी रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 65 किया जाना कितना उचित है. उम्र के साथ शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढती है ऐसे में क्या 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की इजाजत देना सही है. कनाडा, जापान जैसे देशों में पायलट की रिटायरमेंट उम्र 60 साल है. एयरइंडिया का ये फैसला DGCA की गाइड लाइन के हिसाब से सही है, लेकिन क्या ये सही है.

