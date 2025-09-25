आयकर व‍िभाग ने सैलरीड क्‍लास के लि‍ए इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम तारीख 16 स‍ितंबर तय की थी. इसके अलावा इनकम टैक्‍स ऑड‍िट की आख‍िरी तारीख 30 स‍ितंबर रखी गई थी. 30 स‍ितंबर की तारीख को आगे बढ़ाने के दबाव के बीच सरकार ने इनकम टैक्स ऑडिट (Income Tax Audit) की टाइमलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है. इनकम टैक्स ऑडिट की टाइमलाइन बढ़ाने को लेकर सहयोगी चैनल जी ब‍िजनेस ने काफी जोर-शोर से लोगों की परेशानी को सरकार के सामने रखा था.

कंपनियों और टैक्स प्रोफेशनल का काफी दबाव था

दरअसल, 30 सितंबर की इनकम टैक्स ऑडिट की आख‍िरी तारीख नजदीक आने से कंपनियों और टैक्स पेशेवरों पर काफी दबाव था. कठोर होते नियमों का पालन करने की जरूरत से लेकर ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कत तक सबका काम लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ते दबाव के बीच अलग-अलग टैक्स बार एसोसिएशन, कई चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वित्त मंत्रालय से आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर अपील की थी. (खबर अपडेट हो रही है)