Advertisement
trendingNow12936231
Hindi Newsबिजनेस

Income Tax ऑड‍िट र‍िपोर्ट पर सरकार का बड़ा फैसला, आख‍िरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्‍टूबर की

Income Tax Audit Deadline: इनकम टैक्स ऑडिट की टाइमलाइन बढ़ाने को लेकर सहयोगी चैनल जी ब‍िजनेस ने काफी जोर-शोर से लोगों की परेशानी को सरकार के सामने रखा था. इसके बाद सरकार ने इस आख‍िरी तारीख को बढ़ाने का फैसला क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Income Tax ऑड‍िट र‍िपोर्ट पर सरकार का बड़ा फैसला, आख‍िरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्‍टूबर की

आयकर व‍िभाग ने सैलरीड क्‍लास के लि‍ए इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम तारीख 16 स‍ितंबर तय की थी. इसके अलावा इनकम टैक्‍स ऑड‍िट की आख‍िरी तारीख 30 स‍ितंबर रखी गई थी. 30 स‍ितंबर की तारीख को आगे बढ़ाने के दबाव के बीच सरकार ने इनकम टैक्स ऑडिट (Income Tax Audit) की टाइमलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है. इनकम टैक्स ऑडिट की टाइमलाइन बढ़ाने को लेकर सहयोगी चैनल जी ब‍िजनेस ने काफी जोर-शोर से लोगों की परेशानी को सरकार के सामने रखा था.

कंपनियों और टैक्स प्रोफेशनल का काफी दबाव था

दरअसल, 30 सितंबर की इनकम टैक्स ऑडिट की आख‍िरी तारीख नजदीक आने से कंपनियों और टैक्स पेशेवरों पर काफी दबाव था. कठोर होते नियमों का पालन करने की जरूरत से लेकर ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कत तक सबका काम लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ते दबाव के बीच अलग-अलग टैक्स बार एसोसिएशन, कई चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वित्त मंत्रालय से आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर अपील की थी. (खबर अपडेट हो रही है)

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
;