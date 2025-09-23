CGHS Update: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार का कोई सदस्‍य केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रित ट्रांसजेंडर बच्चों और भाई-बहनों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत हेल्‍थ बेन‍िफ‍िट देने का ऐलान क‍िया है. यह फैसला ट्रांसजेंडर शख्‍स (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत किया गया है. 16 सितंबर 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार ट्रांसजेंडर आश्र‍ित बिना उम्र सीमा के CGHS का फायदा ले सकते हैं.

कौन ले सकता है CGHS का फायदा?

मेमोरेंडम के अनुसार सीजीएचएस (CGHS) बेन‍िफ‍िट के ल‍िये कोई भी शख्‍स पूरी तरह केंद्रीय कर्मचारी पर ड‍िपेंडेंट होना चाह‍िए. उनकी आमदनी 9,000 रुपये महीने से कम होनी चाह‍िए. 9,000 रुपये की मूल पेंशन पर महंगाई राहत भी शामिल है. इसके अलावा, ट्रांसजेंडर शख्‍स के पास जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से से जारी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो साल 2019 के अधिनियम के तहत हो. इस सर्टिफिकेट से यह साब‍ित होता है क‍ि कोई शख्‍स ट्रांसजेंडर है और वह बेन‍िफ‍िट लेने का हकदार है.

द‍िव्‍यांग शख्‍स कौन?

द‍िव्‍यांग शख्‍स (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत 40% या उससे ज्‍यादा विकलांगता वाला व्यक्ति 'द‍िव्‍यांग' कहलाता है. इसमें अंधापन, कम दृष्‍ट‍ि, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, सुनने की समस्या, शारीरिक अक्षमता, मानसिक मंदता और मानस‍िक बीमारी शामिल है. CGHS बेन‍िफ‍िट के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से विकलांगता सर्टिफिकेट होना जरूरी है. यह सर्टिफिकेट आश्रित अविवाहित बेटे को 25 साल से ज्‍यादा उम्र में भी फायदा लेने की अनुमति देता है.

उम्र सीमा से जुड़ा नियम

केंद्रीय कर्मचारी का बेटा तब तक सीजीएचएस (CGHS) का फायदा ले सकता है, जब तक वह अपनी कमाई शुरू नहीं करता, 25 साल का नहीं होता या शादी नहीं करता. लेकिन यद‍ि बेटे को 25 साल से पहले कोई स्थायी विकलांगता (शारीरिक या मानसिक) हो जाती है तो वह 25 साल की उम्र के बाद भी सीजीएचएस से जुड़ा फायदा ले सकता है. बेटी के लिए क‍िसी तरह की उम्र सीमा नहीं है, लेकिन वह भी तब तक ही फायदा ले सकती है जब तक क‍ि वह कमाई शुरू नहीं करती या शादी नहीं करती.