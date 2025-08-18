 3.5 करोड़ प्राइवेट जॉब, नौकरी करने वालों को सरकार देगी ₹15000,ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, ऐसे करें अप्लाई
PMVBRY Portal:  स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकिसत भारत रोजगार योजना का ऐलान किया. इस योजना के तहत पहली नौकरी पर युवाओं  को 15000 रुपये की प्रोत्साहन रकम दी जाती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 18, 2025, 02:22 PM IST
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकिसत भारत रोजगार योजना का ऐलान किया. इस योजना के तहत पहली नौकरी पर युवाओं  को 15000 रुपये की प्रोत्साहन रकम दी जाती है. आज 18 अगस्त से इस योजना को शुरू कर दिया गया है.  बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 01 जुलाई 2025 को Employment Linked Incentive Scheme को मंजूरी दी, जिसका नाम प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना रखा.  

2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां  
 
इस स्कीम में सरकार अगले दो सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां में दी जाएगी . सरकार इस स्कीम में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी . इस योजना के तहत  15000 रुपए दो इंस्टॉलमेंट में सीधे एप्लिकेंट को दिया जाएगा.  नौकरी प्राइवेट हो तो खाते में आएंगे ₹15000, PM मोदी ने किया PMVBRY योजना का ऐलान, किसे मिलेगा, कैसे करें अप्लाई, पूरी डिटेल यहां

 

क्या है योजना का मकसद है 

नए रोजगार बनाना, युवाओं की रोजगार को बढ़ाना और सोशल सिक्योरिटी देना है. केंद्र सरकार की इस योजना का संचालन ईपीएफओ करेगी. योजना का फायदा 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनने वाली नौकरियों पर मिलेगा.    

कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ  

Employers PMVBRY portal यानी  https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.  
पहली बार आए यूजर्स को  UAN नंबर जेनरेट करना होगा जो फेस ऑथेराइजेशन तकनीक (FAT) के ज़रिए UMANG App पर होगा.

दो पार्ट में बंटी है स्कीम  

Part A: पहली बार नौकरी करने वाले Employees के लिए इंसेंटिव. पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को एक महीने की सामान सैलरी (Basic + DA) तक, अधिकतम ₹15,000 का प्रोत्साहन मिलेगी. जो दो किश्तों में मिलेगा.  अगर सैलरी ₹1 लाख तक है, तभी आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं.   
Part B: नौकरी देने वाली कंपनी के लिए  

इसके तहत  सभी सेक्टर्स में नए रोजगार देने पर इंसेटिव मिलेगा. मैन्फैक्टरिंग सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा. 
हर अतिरिक्त पहले कर्मतारी पर ₹3000 प्रति माह तक का  इंसेंटिव मिलेगा. शर्त रहेगी कि आपको कम से कम 6 महीने नौकरी करनी होगी.    
जिन इंप्लॉयर के पास 50 से कम कर्मचारी हैं → उन्हें कम से कम 2 नए एंप्लॉय रखने होंगे.  
जिन employers के पास 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं  उन्हें कम से कम 5 नए एंप्लॉय रखने होंगे. 
और यह नए एंप्लॉय कम से कम 6 महीने तक लगातार काम करते रहें, तभी लाभ मिलेगा. 
 

