FlyExpress: कुछ ही द‍िन पहले इंड‍िगो का क्राइसेस सामने आया तो हजारों फ्लाइट कैंस‍िल हो गईं और लाखों यात्र‍ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सरकार और डीजीसीए (DGCA) की सख्‍ती से मामला धीरे-धीरे पटरी पर आ रहा है. सरकार की तरफ से कोश‍िश शुरू की गई क‍ि इस तरह की परेशानी यात्र‍ियों को आने वाले समय में फ‍िर से नहीं झेलनी पड़ी. अब देश के तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में नई उम्मीद जगी है. इंडिगो संकट के कुछ हफ्ते बाद ही सरकार ने दो नई एयरलाइंस को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) दे द‍िया है. सिविल एविएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू की तरफ से X पर बताया गया क‍ि अल-ह‍िंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस हफ्ते मंजूरी मिली है.

कंप्‍टीशन बढ़ने से क्‍या बेहतर सुव‍िधाएं म‍िलेंगी?

सरकार की तरफ से यह कदम घरेलू मार्केट में कंप्‍टीशन बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुव‍िधा देना है. दरअसल, इंडिगो का इंड‍ियन एव‍िएशन सेक्‍टर में 65% का शेयर है. प‍िछले द‍िनों स्टाफ प्लानिंग में चूक के कारण इंड‍िगो की करीब 4,500 फ्लाइट रद्द हुईं थीं. इसके बाद एयर इंडिया ग्रुप का शेयर 27% का है. इसके अलावा देश के एयरलाइन मार्केट में छोटी कंपन‍ियों की ह‍िस्‍सेदारी है. इस घटना के बाद सरकार ने महसूस क‍िया क‍ि बाजार में ज्‍यादा कंप्‍टीशन की जरूरत है.

कस्‍टमर बेस पर पड़ेगा असर

इंडिगो के हाल‍िया संकट के बाद सरकार ने दो अल-हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी (NOC) दे दी है. इसके अलावा शंख एयर भी 2026 में उड़ान भर सकती है. सरकार की तरफ से उठाए जा रहे इन कदम से डोमेस्‍ट‍िक एविएशन में कंप्‍टीशन बढ़ेगा. लेकिन सवाल यही है क‍ि क्‍या सरकार के इस कदम से इंडिगो (Indigo) की बादशाहत खत्म हो जाएगी? जानकारों का कहना है ऐसा होना दो से चार साल में तो पॉस‍िबल नहीं है. लेक‍िन नई आने वाली एयरलाइन और सर्व‍िस से इंड‍िगो के कस्‍टमर बेस पर असर पड़ने की उम्‍मीद है.

क्‍या बाजार में ट‍िक पाएंगी नई एयरलाइन?

आंकड़ों के अनुसार इंड‍िगो की डोमेस्‍ट‍िक सीट कैपेसिटी शेयर मौजूदा समय में 53% है. वहीं, एयर इंडिया ग्रुप के पास यह शेयर 27 फीसदी का है. बाकी छोटी एयरलाइंस का शेयर 20% का है. इंडिगो रोजाना 2000 से ज्‍यादा फ्लाइट का संचालन करती है और इसके पास 400 से ज्‍यादा व‍िमानों की फ्लीट है. यह आंकड़ा इतना बढ़ा है क‍ि क‍िसी भी नई एयरलाइन के ल‍िए इसका मुकाबला करना काफी मुश्किल है. अल-ह‍िंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर तीनों ही रीजनल फोकस वाली फ्लाइट हैं.

ब‍िजनेस मॉडल

देश में एयरलाइन ब‍िजनेस के मॉडल की काफी हाई कॉस्‍ट‍िंग है. जेट फ्यूल, लीज, क्रू ट्रेनिंग, एयरपोर्ट स्लॉट्स की दुन‍ियाभर में सबसे ज्‍यादा कॉस्‍ट‍िंग है. एयरलाइन को ऑपरेशन शुरू होने से पहले कई तरह के प्रोसेस से गुजरना होता है. अभी नई एयरलाइन को NOC इश्‍यू क‍िया गया है, इसके बाद AOC मिलना काफी मुश्किल होता है. इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, विमान खरीदने या रेंट पर लेने का प्रोसेस आद‍ि होना है. साल 2020 से फ्लाई91, इंडिया वन एयर और स्टार एयर आद‍ि को एनओसी (NOC) जारी हो चुका है. लेक‍िन इनका मार्केट शेयर 5% से भी कम है. ऐसे में क‍िसी भी नई एयरलाइन के लि‍ए इंड‍िगो और एयर इंड‍िया के सामने ट‍िक पाना आसान नहीं है.

कौन-कौन सी होंगी नई एयरलाइन?

अभी सरकार की तरफ से अल-हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मंजूरी दी गई है. केरल का अल-हिंद ग्रुप अल-हिंद एयर का प्रमोटर है. यह रीजनल एयरलाइन होगी, इसकी शुरुआत ATR टर्बोप्रॉप प्‍लेन से की जाएगी. शुरुआत में एयरलाइन साउथ इंड‍िया के रूट्स पर फोकस करेगी, बाद में इंटरनेशलन फ्लाइट भी शुरू क‍िये जाने का प्‍लान है. फ्लाईएक्सप्रेस की वेबसाइट के अनुसार इस पर 'कमिंग सून' लिखा है. यह एयरलाइन भी डोमेस्‍ट‍िक मार्केट में एंट्री लेगी. इसके बारे में अभी ज्‍यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

यात्र‍ियों को क्‍या फायदा होगा?

डोमेस्‍ट‍िक मार्केट में यद‍ि नई एयरलाइन की दस्‍तक होती है तो न‍िश्‍च‍ित इसका फायदा ग्राहकों को म‍िलना तय है। ग्राहकों को इसका फायदा क‍िराये और सर्व‍िस दोनों में देखने को म‍िल सकता है। लेक‍िन यात्र‍ियों को क‍ितना फायदा म‍िलेगा, यह इस पर न‍िर्भर करेगा क‍ि नई एयरलाइन की सर्व‍िस और क्‍वाल‍िटी क्‍या है? यद‍ि नई एयरलाइन फ्लाइट की संख्‍या और सर्व‍िस में इंड‍िगो, एयर इंड‍िया आद‍ि को टक्‍कर देती है तो पैसेंजर को क‍िराये में बड़ा फायदा म‍िल सकता है।

क‍िसका क‍ितना मार्केट शेयर?

एयर इंडिया ग्रुप (एयर इंडिया + एक्सप्रेस) का शेयर 25-27% है. बाकी छोटी एयरलाइंस (अकासा, स्पाइसजेट, स्टार एयर, फ्लाई91 आदि) मिलकर सिर्फ 8-10% शेयर रखती हैं. इंडिगो रोज 2,000+ फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, 300+ विमानों का फ्लीट है और 90 लाख+ पैसेंजर्स महीने में ले जाता है.